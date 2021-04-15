«Севкабель Порт» предложил Смольному проект редевелопмента «Морского вокзала» за 10 млрд рублей

Реализация концепции «Гавань 2.0» позволит интегрировать все береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных территорий Василеостровского района в единое деловое, культурное и туристическое направление, «раскрывающее морскую сторону Санкт-Петербурга», рассказали в компании 15 апреля. Идея уже была представлена на совещании в Смольном перед председателями комитетов по туризму и по инвестициям Петербурга, а также перед представителями АО «СПб ПП «Морской фасад».



На территории 15 га планируется устроить единую пешеходную и рекреационную зону вдоль линии воды протяженностью 1,25 км. Инвестиции в размере 10 млрд рублей позволят реконструировать около 125 тыс. кв. метров исторической промышленной застройки и возвести не менее 10 тыс. кв. метров новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, торговые, гостиничные и образовательные проекты.

