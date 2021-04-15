«Севкабель Порт» предложил Смольному проект редевелопмента «Морского вокзала» за 10 млрд рублей

Реализация концепции «Гавань 2.0» позволит интегрировать все береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных территорий Василеостровского района в единое деловое, культурное и туристическое направление, «раскрывающее морскую сторону Санкт-Петербурга», рассказали в компании 15 апреля. Идея уже была представлена на совещании в Смольном перед председателями комитетов по туризму и по инвестициям Петербурга, а также перед представителями АО «СПб ПП «Морской фасад».
На территории 15 га планируется устроить единую пешеходную и рекреационную зону вдоль линии воды протяженностью 1,25 км. Инвестиции в размере 10 млрд рублей позволят реконструировать около 125 тыс. кв. метров исторической промышленной застройки и возвести не менее 10 тыс. кв. метров новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, торговые, гостиничные и образовательные проекты.
В самом здании «Морского Вокзала» разместится 4-звездочный отель на 339 номеров и медиа-центр. А территорию площади Морской славы планируется благоустроить, озеленить и устроить пассажи с торговыми и досуговыми зонами. Для этого собираются провести открытый архитектурный конкурс, рассказал Александр Вознесенский, председатель совета директоров ГК «Севкабель».
По замыслу разработчиков, новый кластер к 2025–2026 годам будет привлекать более 7 млн человек в год, в том числе 2,5 млн туристов. Мультипликативный эффект для экономики Санкт-Петербурга составит до 29 млрд рублей ежегодной выручки, что даст прирост налоговых поступлений в бюджет города на уровне 1,2 млрд рублей в год.
О том, что «Севкабель Порт» может стать инвестором редевелопмента «Морского вокзала», «Фонтанка» сообщала осенью 2019 года. Из-за пандемии коронавируса обсуждение проекта приостановили.