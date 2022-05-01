Третьим будешь. Морской променад «Севкабеля» и «Исткабеля» продлил «Брусницын»

С 1 мая для горожан откроется новая прогулочная зона на берегу Финского залива. Рядом с «Севкабелем» и с «Исткабелем» начинает работать культурный квартал «Брусницын». «Фонтанка» первой обследовала его территорию и рассказывает, что будет, где и когда.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что будет в целом?

В скором времени в самом конце Кожевенной линии появится большое общественное пространство — с ресторанами, концертными площадками, театром, галереей стрит-арта и оборудованной прогулочной гаванью для яхт и катеров, где можно будет сидеть, глядя на волны. На макетах выглядит как город-сад: набережную покрывает трава, на ней — лежаки, чуть глубже — велодорожка и столики со скамейками среди деревьев. А у воды, на плавучей пристани, — деревянные настилы с отдыхающими. В общем, Европа — в самых лучших смыслах! Тут даже планируется свой маленький пляж — возле самого Балтийского завода.



Но пока готово, мягко говоря, не все. Нынешнее первомайское открытие пока значится как «техническое» — официальное запланировано на 1 июня. Полностью «наземная» часть будет введена за год (все резиденты подключатся к работе к маю 2023-го), «надводная» — еще через год, к маю 2024-го.

«Объем инвестиций — колоссальный: в прошлом году мы говорили о том, что это 500 миллионов рублей, в этом году, учитывая текущую ситуацию, сумма увеличилась, — рассказывает директор по маркетингу Татьяна Максютенко. — Уже больше половины суммы проинвестировано. Но на марину — в частности, на строительство плавучих понтонов, пирсов, углубления дна в этой зоне — тоже потребуются колоссальные инвестиции. Сейчас идет переоценка, перерасчет. Это частный проект, один частный инвестор, мы его не называем. Управлением занимается компания "К-Проджект"».

Что уже есть?

Хотя лучшее, как известно, — впереди, ехать в некогда самый криминальный уголок Петербурга, который в советские годы величали как «Дунькин тупик», и куда милиция иначе как усиленными нарядами не ездила, — можно смело уже этим летом. Заводская территория преображается на глазах, и там (на субъективный взгляд корреспондента «Фонтанки») уже опрятнее, чем в иных местах на «Исткабеле». Гулять, во всяком случае, уже не страшно (раньше лестницы и дворы в этих местах вызывали опасения в плане безопасности и легкую брезгливость); есть, куда зайти отдохнуть с комфортом; есть, где спуститься потрогать воду. Ну и плюс вот-вот начнутся культурные мероприятия, приедут фудтраки — в общем, все оживет.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сейчас посетителей, проходящих через синие ворота с надписью «Брусницын» (территория в мае будет открыта с 10.00 до 22.00 ежедневно), по правую руку встретит опрятное здание с уютной деревянной террасой на втором этаже (будущая торговая галерея) и сидрерией с тапасами — на первом (она открывается уже 1 мая). Все помещения и набережные украшены гирляндами лампочек, готовых создавать уют. Скоро к ним прибавится запах горячего шоколада и других сладостей — с июня прямо у входа заработает конфетная фабрика и тут же — мультимедиа холл, где в будущем планируют проводить иммерсивные ужины: столики будут стоять в пространствах внутри инсталляций, которые будут сменять друг друга — и тем самым, по замыслу, менять «гастрономический опыт» гостя.

По соседству стоит кирпичное здание «Брусницын-холла», фасад которого стал частью логотипа культурного квартала (оно готово, там будут проходить концерты и спектакли, уже снимались клипы и кино). Сейчас вид со стороны моря на это здание конца XIX века — бывший заводской флигель кожевенной фабрики Брусницыных — закрыт яркими контейнерами. Но они тут — неспроста: это действующая клубная площадка К-30 (заработает этим летом с 1 июня). Изнутри нее увидеть фасад с арочными проемами — удастся.



Это не единственный уже функционирующий «культурный» резидент в квартале «Брусницын»: концертная площадка Roof Place уже в предыдущие годы успела принять множество концертов звезд, ночные вечеринки и многое другое — и даже попасть в новости в связи с коронавирусными ограничениями. Именно там прошел концерт Димы Билана с нарушением социальной дистанции, после которого чиновники забрали разрешение на проведение последующих музыкальных выступлений в клубе на свежем воздухе — жертвой чего стал Макс Покровский и его группа «Ногу Свело!» «Фонтанка» писала о последовавшем долгом обмене любезностями между звездами.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме Roof Place, где первый концерт сезона намечен на 26 мая (а в дальнейшей афише — 25/17, Полина Гагарина, Ева Польна, Therr Maitz), там же расположена камерная площадка Zalive. Из других резидентов, которые работают на территории, — киностудия «Глобус», пейнтбольный клуб, фотостудия, пространство дизайна. Есть и еще один готовый зал для проведения мероприятий в стиле «лофт» — в так называемом «Доме с башней» (вход с Кожевенной).



Набережная уже радует простором и приятной отделкой у кромки воды: можно посидеть в ложе, наподобие театральной, с видом на Финский залив, порт и ЗСД. Пока что посреди нее стоит законсервированное здание заброшенного вида, но в будущем здесь планируют создать либо элитный ресторан, либо гостиницу для выступающих артистов. Склоняются к первому: все равно артисты, как правило, уезжают сразу после своего выступления в аэропорт.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перспективы развития и соседства

Территория ближе к Балтийскому заводу на данный момент освоена хуже: там планируют сделать (помимо маленького пляжика) крытый паркинг и Open Air Park с уличным искусством. Пока за закрытыми воротами бывшей цеховой зоны погрузки-разгрузки (оставшейся ввиду общего дестроя территории без крыши) ведется уборка мусора. А в перспективе тут планируют провести фестиваль уличной культуры (в перспективе — ежегодный), после которого обшарпанные стены (их предварительно обстучат, чтобы обезопасить) покроет стрит-арт.

В принципе, на территории можно уже встретить с десяток объектов стрит-арта — в первую очередь, как раз на воротах будущего «парка». Это работы Дениса DENDY, Катерины Eees, Nadya.O, Никиты 100%, Базелевса, Полины Океан, Руслана Маркаподмаркой, Miша Mack, Сергея RUSICH и Виталия Demos. К ним уже составлены подробные описания-трактовки, которые можно прочесть на сайте.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если пойти в противоположную сторону, к «Исткабелю» (уже действующее восточное продолжение «Севкабель Порта», историческая территория фабрики Акционерного общества мануфактур «И.А. Воронин, Лютш и Чешер» — прим.ред.), то в глубине территории обещают скейт-парк, детскую площадку и драмтеатр «Рассвет» (театр должен открыться уже в сентябре). В этой же части есть два отдельно стоящих здания-павильона, наполнение которых обсуждается. Например, в малом запланирован сувенирный павильон.

Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Исткабель» от «Брусницына» отделяет забор, его снос обсуждается, это позволило бы горожанам гулять вдоль всего берега.

«На прошлом экономическом форуме была озвучена глобальная идея о том, чтобы объединить набережную от Морского порта до Балтийского завода, это территория и наша, и Севкабеля, и третьего собственника — Исткабель, — напоминает арт-директор «Брусницына» Анастасия Вяткина. — И, насколько я знаю, сейчас все акционеры собираются время от времени за круглым столом, чтобы обсудить этот вопрос».



Интересно, что, по мнению команды, работающей над развитием квартала «Брусницын», его концепция в целом будет отличаться от соседей.

«Мы молодые и очень перспективные, — рассказывает директор по маркетингу Татьяна Максютенко. — Наша особенность в том, что мы хотим, в отличие от «Севкабеля», сохранить некую камерность. «Севкабель» очень большой, понятно, что за счет объединения с «Исткабелем» он получил изюминку «барной линии», которой им так не хватало, потому что хорошо поесть и выпить там раньше было негде. Но мы хотим сделать пространство не такое большое и со временем поднимать средний чек — для того, чтобы подростки оставались там, а у нас все-таки аудитория была постарше».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

