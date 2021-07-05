Лидер «Ногу свело!» заявил в полицию после гастрольного конфликта с Биланом в Петербурге

Музыкант Максим Покровский подал заявление в полицию об угрозах и оскорблениях, которые услышал в свой адрес после перепалки с Биланом.
Покровский накануне обратился в отдел МВД по Рузскому городскому округу с просьбой установить человека, который позвонил музыканту по телефону и произнес речь, содержащую «оскорбления с элементами угроз», сообщает 5 июля «МК».
По данным газеты, Покровский перезвонил по номеру недоброжелателя, поговорил и после второй беседы предположил, что общался с Димой Биланом.
Билан вечером 1 июля дал концерт в пространстве Roof place на Васильевском острове в Петербурге в рамках проекта «Концерты на крышах». Следом за ним, 2 июля, была заявлена группа «Ногу свело!», но выступление отменили. Комитет культуры отозвал согласование «Концертам на крыше» из-за того, что на концерте Билана зрители не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
Покровский возложил ответственность на Билана, который спускался со сцены и тем самым провоцировал зрителей, создавших в итоге толчею.
В декабре 2020 года Ледовый дворец в Петербурге закрыли после концерта Басты, фанаты которого не хотели сидеть как в филармонии.