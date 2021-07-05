Лидер «Ногу свело!» заявил в полицию после гастрольного конфликта с Биланом в Петербурге

Музыкант Максим Покровский подал заявление в полицию об угрозах и оскорблениях, которые услышал в свой адрес после перепалки с Биланом.

Покровский накануне обратился в отдел МВД по Рузскому городскому округу с просьбой установить человека, который позвонил музыканту по телефону и произнес речь, содержащую «оскорбления с элементами угроз», сообщает 5 июля «МК».



По данным газеты, Покровский перезвонил по номеру недоброжелателя, поговорил и после второй беседы предположил, что общался с Димой Биланом.

