«Вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте. И снимать свой хайповый сериал под названием «Билан». Я заметил ваши вопли только вчера. Но даже не собирался отвечать. Поскольку человек я некофликтный и на такую неадекватную агонию обращать внимание не вижу никакого смысла», — сказал музыкант.

Дима Билан 4 июля опубликовал в своем Instagram видео-ответ на обвинения лидера «Ногу свело» Максима Покровского в причастности к отмене концерта рок-группы. Певец констатировал, что не в состоянии надевать маски каждому зрителю.

Он заявил, что не в ответе за отмену концерта группы. Билан добавил, что сам привился и снял об этом ролик, за который «не получил ни копейки».



«Любой адекватный человек должен понимать, что я не всемогущий и не могу выполнять организационную работу на концертах за других людей. И не могу следить за правилами в каждом городе... и каждому уважаемому мной зрителю надевать маску на лицо я тоже не могу... Я неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы», — подчеркнул музыкант.



Он отметил плотность рассадки на площадке и наличие там бара. «Но все-таки это были сидячие места, а не стоячие, как сейчас происходит на многих опей-эйрах, о которых вы молчите, конечно. Я отвечаю вам один-единственный раз, поскольку у меня на дуракаваляние нет времени», — подчеркнул артист.



Он пожелал оппоненту «хорошего вечера» и высказал уверенность, что у Покровского такого давно не было. «150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю», — закончил Билан.



Концерт Димы Билана на площадке Roof Place состоялся 1 июля. В ходе него певец вышел в зал к зрителям, которые повскакивали со своих мест. После этого организации прислали запрет на проведение мероприятий из-за несоблюдения гостями антивирусных ограничений. Это сделало невозможным проведение концерта «группы «Ногу свело», и фронтмен коллектива Покровский увидел в этом вину Билана. В настоящее время концерт планируют перенести, и для него ищут новую площадку.

