Концерт «Ногу свело!» в Петербурге переносится со 2 июля на неопределенную дату. Сегодня его провести не смогли, хотя в городе нашлись площадки, готовые оперативно принять рок-группу. Об этом ее лидер Максим Покровский рассказал в Instagram.

По его словам, «сегодняшний концерт спасти не удалось», поскольку выданное на его проведение согласование было отозвано контролирующим органом. Без него провести концерт в назначенную дату нигде нельзя. Однако «билеты сдавать не обязательно», отметил Покровский. Мероприятие переносится, но на какую дату, пока неизвестно.

Ранее музыкант обвинил в отмене концерта «Ногу свело!» на площадке Roof Place певца Диму Билана, который выступал там накануне и не уделил должного внимания антикоронавирусным мерам. Позже Покровский побеседовал с директором Билана Дмитрием Бушуевым. «Мы пришли к общему мнению, что несмотря на то, что и с той, и с другой стороны есть разные вопросики, на фоне всего происходящего и того, что делают с нами и с вами, конфликт между музыкантами углублять не надо. На этой позитивной ноте и закончим», — подытожил фронтмен рок-группы.

В то же время ситуацию прокомментировали организаторы обоих концертов. «У нас была очень ограниченная вместимость. Мы расставили стулья. Концерт начался. Все сидели, было красиво, светило солнце и в общем-то ничего не предвещало беды, но в какой-то момент, когда начинались хиты Димы Билана танцевальные, очень многие из гостей начинали вскакивать и танцевать. Когда это были единичные случаи, мы, команда волонтеров, охрана, с этим справлялись и у нас получалось это делать почти на протяжении всего концерта, — рассказал в Instagram совладелец Roof fest Александр Гамаюнов. — Но в момент, когда Дима Билан вышел в зал, просил поднять руки, все прочее, люди уже тут, видимо, ничего с собой сделать не могли. Все вскочили, причем вскочил разом весь зал, который там сидел. Наша охрана и волонтеры просто ничего с этой ситуацией сделать не смогли».

