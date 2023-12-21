«Морской вокзал» уплыл от инвесторов. Здание будут превращать в гостиницу на городские деньги

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Продление набережной «Севкабель Порта» в сторону «Морского вокзала» может сдвинуться с мертвой точки. Как стало известно «Фонтанке», здание терминала исключено из перечня морских пунктов пропуска, а значит, статус режимного объекта больше не тормозит его развитие как общественного пространства. Правда, пока речь идет лишь о благоустройстве прилегающей территории и части набережной. Отдавать сам вокзал бизнесу власти Петербурга окончательно передумали.



«Морской вокзал» исключен из списка адресов морских пунктов пропуска через Государственную границу РФ, следует из приложения к приказу ФГКУ «Росгранстрой», опубликованного на сайте Минтранса. https://projects.mintrans.ru/file/495809 Глава АО «Пассажирский порт Морской фасад» Вадим Каширин подтвердил «Фонтанке», что терминал на площади Морской Славы больше не будет принимать круизные суда и паромы. «Морской вокзал» полностью вывели из пределов пунктов пропуска, планируем развитие под общественное пространство», — сказал он.



О том, что международный пограничный пункт пропуска перенесут из «Морского вокзала» Петербурга, губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял еще летом 2022 года на совещании по вопросам национальной безопасности России. «Для оптимизации потоков планируется перенести пограничный и таможенный контроль с Морского вокзала в Пассажирский порт. Там проведена реконструкция инфраструктуры», — цитировала слова главы города пресс-служба Смольного.

По сути, «Морской вокзал» перестали использовать по назначению еще до пандемии COVID-19. Единственное судно, которое он принимал, — паром «Принцесса Анастасия» — из-за поломки отправилось на ремонт осенью 2019 года, потом работало как плавучий отель, а затем окончательно покинуло Балтику и ушло в воды Средиземного моря.



Плюсом «Морского вокзала» была инфраструктура для приема грузопассажирских судов. Но сейчас в связи с полным прекращением круизного сообщения это неактуально, отмечает собеседник в транспортном блоке. «Даже если будет запущен грузопассажирский паром между Петербургом и Калининградом, его, вероятно, будут вести на «Морской фасад», — говорит он. Впрочем, и эти перспективы туманны: в недавнем интервью глава Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что грузопассажирский терминал в Пионерском заработает лишь к 2025 году.



Именно статус пункта пропуска, а стало быть, режимного объекта, был одним из обстоятельств, которые тормозили реализацию масштабного проекта «Гавань 2.0», соглашение о котором было подписано в ходе ПМЭФ-2021. https://www.fontanka.ru/2021/06/04/69945284 Предполагалось, что «Севкабель Порт» вместе с гостиничным оператором «Азимут» получат здание «Морского вокзала», чтобы перестроить его в отель, а прилегающую территорию превратят в общественное пространство. Инвестиции оценивались в 3,1 млрд рублей. Но городские власти настаивали на сохранении транспортной функции и хотели оставить на первом этаже терминала таможню и пункт пропуска.



К концу 2022 года стало понятно, что передача самого «Морского вокзала» встала на паузу. В «Севкабель Порте» рассчитывали приступить к благоустройству прилегающей территории в 2023 году, но и этого не случилось.

Гостиница за счет города

По словам Вадима Каширина, город окончательно решил оставить здание «Морского вокзала» за собой, а не передавать бизнесу. «Оно у нас в уставном капитале, реконструировать будем самостоятельно», — сказал он. Сроки и затраты станут понятны по результатам проектирования. Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев сообщил, что конкурс на проектирование будет объявлен в ближайшее время. В задании будет прописано сохранение внешнего облика и преимущественно гостиничная функция.



Для сравнения: в 2019 году, когда Смольный только выселил из «Морского вокзала» оператора и передал «Пассажирскому порту Морской фасад», затраты на редевелопмент терминала оценивались от 1 до 6 млрд рублей. Вопрос об источнике финансирования пока открыт. Инвестора действительно не ждут, но и своих денег у «Пассажирского порта Морской фасад» нет, отмечает собеседник «Фонтанки» в транспортном блоке. Сейчас при полном отсутствии судозаходов сдача в аренду площадей «Морского вокзала» под офисы и склады — единственный коммерческий источник дохода пассажирского порта. Причем арендная плата поступает с перебоями: за последние месяцы «Пассажирский порт Морской фасад» подал к арендаторам «Морского вокзала» иски на 40 млн рублей.

Предприятие также получает от города субсидию на уплату налогов и поддержание инфраструктуры. Но денег все равно не хватает. В 2022 году «Пассажирский порт Морской фасад» заработал 190 млн выручки, но получил убыток в 254,5 млн рублей. В 2020 и 2021 годах АО тоже было в минусе.



В такой ситуации можно было бы взять кредит, но при нынешней процентной ставке это слишком дорогое удовольствие, и выплачивать проценты при убыточности АО «Пассажирский порт Морской фасад» все равно придется городу.

Другой возможный вариант — привлечь АО «Аэропорт Пулково», которое владеет объектами недвижимости в аэропорту Северной столицы. Это юрлицо также принадлежит Смольному, приносит прибыль (587 млн рублей в 2022 году. — Прим. ред.), а также имеет опыт управления гостиницей в Авиагородке и может рассматриваться как оператор для будущего отеля. Другой собеседник «Фонтанки» считает такой вариант теоретически возможным с учетом непростой ситуации, но считает более вероятным привлечение АО «Аэропорт Пулково» к управлению портовой инфраструктурой самого «Морского фасада», нежели реконструкцией под отель «Морского вокзала».



В Смольном рассчитывают, что отремонтированная гостиница в хорошей локации, рядом с общественным пространством «Севкабель Порт», при грамотном управлении будет приносить гораздо больше денег и покрывать расходы на содержание инфраструктуры порта «Морской фасад». «Поскольку перспектива возобновления навигации остается неопределенной, основная задача — сохранить инфраструктуру», — подчеркивает Вадим Каширин.

Общественное пространство

Благоустройство прилегающих к зданию территорий — пока тоже открытый вопрос. Участок между зданием терминала и «Севкабель Портом» находится в долгосрочной аренде у «Пассажирского порта Морской фасад». Если просто убрать забор и сдать землю в аренду, там может появиться малопривлекательная стихийная торговля. Поэтому власти прорабатывают вариант конкурса с условием благоустройства и согласования облика с КГА, отмечает собеседник, близкий к транспортному блоку.



Участок набережной, к которой прежде швартовались паромы и круизные суда, не может быть отдан в аренду с иной целью, кроме как для транспорта. По данным «Фонтанки», «Севкабель Порт» выражал готовность организовать работу, например, речного маршрута: сейчас речные трамвайчики причаливают к пристани в самом общественном пространстве.



Также у Смольного есть идея создания возле «Морского вокзала» марины для стоянки яхт и других маломерных судов, в том числе тех, что не требуют регистрации. Бизнес проявляет интерес к проекту, но пока явной готовности не демонстрирует. Так что город, возможно, и этим займется сам. Впрочем, о появлении на «Морском вокзале» марины власти города думали еще в 2019 году: тогда даже было заказано исследование акватории.

В пресс-службе «Севкабель Порта» сообщили, что новостей по расширению общественного пространства в сторону «Морского вокзала» пока нет.



Справка



7-этажное здание терминала «Морского вокзала» на площади Морской Славы было построено в 1973–1983 годах по проекту архитекторов В. А. Сохина и Л. В. Калягина. Стены вокзала облицованы объемными панелями, имеющими форму парусов, на 78-метровом титановом шпиле изображен корабль. Общая площадь сооружения 20,8 тыс. кв. м.

Галина Бояркова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

