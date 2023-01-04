Приплыли. Отсутствие иностранных круизов якорит передачу инвесторам «Морского вокзала»

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поддержание на плаву пассажирского порта «Морской фасад» вносит коррективы в проект расширения пространства «Севкабель порт» «Гавань 2.0». Как стало известно «Фонтанке», власти Петербурга передумали передавать консорциуму инвесторов здание «Морского вокзала» для превращения в отель. Ведь в отсутствие иностранных круизов единственный заработок пассажирского порта — сдача помещений в аренду под офисы и общежитие. Но есть и хорошие новости: новая набережная с променадом возле терминала все же появится.



О том, что Смольный пока не готов передавать бизнесу здание «Морского вокзала», «Фонтанке» сообщил генеральный директор АО «Пассажирский порт «Морской фасад» Вадим Каширин. «Отдавать никто никому ничего не собирается, но совместно работать продолжаем», — сказал он.

Напомним, соглашение о создании пространства «Гавань 2.0» было подписано в ходе ПМЭФ-2021. Предполагалось, что «Севкабель» вместе с гостиничным оператором «Азимут» получат здание «Морского вокзала» и прилегающую территорию в 7 га. При этом первый этаж здания продолжит использоваться как терминал с таможней и пунктом пропуска. А инвесторы получат в управление здание со 2-го по 7-й этаж. Три этажа займет гостиница на 339 номеров, в остальных разместятся конференц-зал, медиацентр, ретейл, общепит и услуги для туристов. На месте планировалось создать общественное пространство. Инвестиции оценивались в 3,1 млрд рублей.



Однако с тех пор проект не продвинулся, городские власти так и не передали здание инвесторам, что не позволило им приступить к проектированию. По словам Вадима Каширина, передача комплекса в аренду напрямую и через создание совместного предприятия действительно обсуждалась. «Но сейчас ситуация изменилась», — отметил он.

Логика властей в том, чтобы не лишить «Пассажирский порт «Морской фасад» единственного источника дохода. Напомним, под управлением принадлежащего городу АО находится новый терминал «Морской фасад», куда до пандемии приходили круизные лайнеры, терминал «Морской вокзал», который обслуживал только «Принцессу Анастасию», и причальные стенки на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта.



Последний круизный судозаход состоялся в октябре 2019 года, после этого навигацию прервала пандемия, а затем спецоперация на Украине, из-за которой иностранные лайнеры отменили все судозаходы в Петербург. «У нас остался один вид деятельности — сдача в аренду. Если раньше мы зарабатывали 90% на предоставлении инфраструктуры для судоходных компаний и туроператоров, то сейчас ни тех, ни других. Если мы кому-то [Морской] вокзал отдадим, за счет чего будем существовать?» — подчеркнул Вадим Каширин.

Сейчас власти вынуждены финансировать пассажирский порт, чтобы поддержать его на плаву, отмечал вице-губернатор Валерий Москаленко. По его словам, до пандемии он принимал до 800 судов в год с 800–900 тысячами пассажиров. В этом году «было ноль судозаходов». «На ближайшие год или два тенденция сохранится», — отметил вице-губернатор.



В этом году АО «Пассажирский порт «Морской фасад» получило льготы по имущественным налогам на общую сумму порядка 300 млн рублей. Меры поддержки будут сохраняться и дальше. «Город, являясь стопроцентным акционером, понимает необходимость сохранения портовой инфраструктуры и самой организации, чтобы в будущем возобновить работу», — подчеркнул вице-губернатор. Одновременно идет процесс оптимизации затрат: часть принадлежащих АО помещений сдаются в аренду, отмечал Валерий Москаленко.

Сейчас арендаторами терминала «Морской вокзал» являются судоходная компания «Нева-тревел», которая использует причалы для отстоя судов, 5-й и 6-й этажи сдаются под офисы, на 7-м этаже находится общежитие Горного института. Новый терминал «Морской фасад», который ранее приносил основной доход, сейчас стал главной расходной статьей, говорит Вадим Каширин. По данным СПАРК, в 2019 году АО получило выручку в 1 млрд рублей и чистую прибыль в 266 млн рублей. В 2020 и 2021 годах выручка просела до 111 и 189 млн рублей соответственно, убыток составил 367 и 248 млн рублей.



Власти Петербурга прорабатывали приспособление инфраструктуры для приема речных круизов. Но выяснилось, что под разводные мосты с пассажирами может пройти только одно судно — теплоход «Мустай Карим». Ему предоставляли причал на Английской набережной. Но судно с 350 пассажирами и сравнительно небольшим числом судозаходов не смогло возместить потерю почти 1 млн круизных пассажиров. «К тому же речникам и не нужны терминалы. Внутреннему туристу не требуется прохождение пограничного и таможенного контроля», — отмечает Вадим Каширин.



Но окончательно от проекта «Гавань 2.0» Смольный и бизнес не отказываются. По словам Вадима Каширина, «Севкабель» займется продлением променада в сторону «Морского вокзала». «Речь о том, чтобы создать морскую набережную с соответствующим видом», — сказал он.

В пресс-службе общественно-делового пространства «Севкабель порт» «Фонтанке» сообщили, что проект «Морского вокзала» актуален. «Для нас этот объект является важной частью развития «Севкабель порта» как туристической точки», — отметили там. В 2023 году компания рассчитывает приступить к благоустройству земельного участка «Морского вокзала» для «его интеграции в общественно-деловое пространство «Севкабель порт».

Сроки реализации и содержание всего проекта в пресс-службе комментировать не стали, отметив, что они станут понятны после проектирования. Оно, в свою очередь, начнется после передачи городской недвижимости. «В данный момент мы плотно работаем в рамках заключенного с городом соглашения на ПМЭФ-21 и надеемся, что в случае активного включения города наш процесс будет более плодотворным», — прокомментировали в «Севкабель порту».



В «Азимуте» на вопрос об участии в проекте преобразования «Морского вокзала» «Фонтанке» сообщили, что пока «официальной информации на этот счет нет». По данным источника издания, пока сами отельеры не готовы к масштабным вложениям в реконструкцию, однако сохраняют интерес к управлению гостиницей.

«Принцесса Анастасия» на «Морской вокзал» не вернется. Паром, который во время пандемии использовался как плавучий отель в Мурманске, летом 2022 года окончательно ушел в Средиземное море: так решил его владелец — итальянская Moby S.p.A. До появления собственного паромного оператора пока далеко. Ликвидировать созданное в 2019 году ООО «Балтийская пассажирская компания» власти города пока не планируют. Сейчас там числится один сотрудник, но говорить, что проект поставлен на паузу, некорректно, считает Вадим Каширин. «ОСК работает в рамках совместной рабочей группы: выделили средства на разработку проекта и определение стоимости судна», — пояснил он. Глава «Морского фасада» напомнил, что поручение президента на этот счет «никто не отменял», да и сообщение с Калининградом продолжает оставаться актуальным, добавляет он.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

