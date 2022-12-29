«Ноль судозаходов». Власти Петербурга рассказали о будущем пассажирского порта, оставшегося без круизных лайнеров

Правительство Петербурга продолжит оказывать меры поддержки своему дочернему предприятию АО «Пассажирский порт «Морской фасад». Об этом 29 декабря в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.
По его словам, до пандемии пассажирский порт Петербурга принимал до 800 судов в год с 800–900 тысячами пассажиров. В этом году «было ноль судозаходов». «На ближайшие год или два тенденция сохранится», — отметил вице-губернатор.
«Пассажирский порт «Морской фасад», управляющий портовыми комплексами «Морской фасад» и «Морской вокзал», в этом году получил льготы по имущественным налогам на общую сумму порядка 300 млн рублей, рассказал Валерий Москаленко. Одновременно идет процесс оптимизации затрат: часть принадлежащих АО помещений сдаются в аренду.
«Город, являясь стопроцентным акционером, понимает необходимость сохранения портовой инфраструктуры и самой организации, чтобы в будущем возобновить работу», — подчеркнул вице-губернатор. По его словам, все меры поддержки будут сохраняться и дальше. «В 2023 году в первом квартале вернемся к вопросу», — добавил он.