«Ноль судозаходов». Власти Петербурга рассказали о будущем пассажирского порта, оставшегося без круизных лайнеров

Правительство Петербурга продолжит оказывать меры поддержки своему дочернему предприятию АО «Пассажирский порт «Морской фасад». Об этом 29 декабря в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко.



По его словам, до пандемии пассажирский порт Петербурга принимал до 800 судов в год с 800–900 тысячами пассажиров. В этом году «было ноль судозаходов». «На ближайшие год или два тенденция сохранится», — отметил вице-губернатор.

«Пассажирский порт «Морской фасад», управляющий портовыми комплексами «Морской фасад» и «Морской вокзал», в этом году получил льготы по имущественным налогам на общую сумму порядка 300 млн рублей, рассказал Валерий Москаленко. Одновременно идет процесс оптимизации затрат: часть принадлежащих АО помещений сдаются в аренду.

