Атомная электростанция «Олкилуото-3» в Финляндии остановлена из-за неисправности

Производство электроэнергии на атомной электростанции «Олкилуото-3» в Финляндии 3 июня было прервано из-за неисправности турбины. Об этом сообщает пресс-служба оператора станции, компании Teollisuuden Voima.

Инцидент произошел в 11:41. Заявляется, что он «не окажет никакого влияния на ядерную безопасность». До происшествия станция фунционировала в штатном режиме, причина неисправности выясняется.

АЭС расположена в городе Эурайоки в области Сатакунта на западе Финляндии. Ее открыли в 1978 году. Третий по счету энергоблок ввели в эксплуатацию в апреле 2023 года.

