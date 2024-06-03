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    Атомная электростанция «Олкилуото-3» в Финляндии остановлена из-за неисправности

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    Производство электроэнергии на атомной электростанции «Олкилуото-3» в Финляндии 3 июня было прервано из-за неисправности турбины. Об этом сообщает пресс-служба оператора станции, компании Teollisuuden Voima.

    Инцидент произошел в 11:41. Заявляется, что он «не окажет никакого влияния на ядерную безопасность». До происшествия станция фунционировала в штатном режиме, причина неисправности выясняется.

    АЭС расположена в городе Эурайоки в области Сатакунта на западе Финляндии. Ее открыли в 1978 году. Третий по счету энергоблок ввели в эксплуатацию в апреле 2023 года.

    В ноябре прошлого года работа атомной электростанции «Олкилуото-3» из-за технических сбоев приостанавливалась дважды.

    Сегодня глава МАГАТЭ Гросси заявил, что семь столпов ядерной безопасности на ЗАЭС находятся под угрозой.

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