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    Технический сбой остановил работу АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии. Второй раз за месяц

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    Работа атомной электростанции «Олкилуото-3» на западе Финляндии приостановлена из-за технического сбоя. Об этом 29 ноября сообщила компания — оператор станции Teollisuuden Voima. Это уже второй случай за ноябрь, несмотря на то, что АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 2023 года.

    «Производство электроэнергии на АЭС «Олкилуото-3» было прервано сегодня, 29 ноября 2023 года, в 13:35 (14:35 мск. — Прим. ред.) в турбинном зале из-за аварийного испытания», — сказано в сообщении оператора. Причина неполадки уточняется.

    Прошлый сбой был зафиксирован 19 ноября из-за неисправности турбоустановки. Атомная электростанция «Олкилуото-3» обеспечивает около 14% от всего производства электроэнергии в Финляндии.

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