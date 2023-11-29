Технический сбой остановил работу АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии. Второй раз за месяц

Работа атомной электростанции «Олкилуото-3» на западе Финляндии приостановлена из-за технического сбоя. Об этом 29 ноября сообщила компания — оператор станции Teollisuuden Voima. Это уже второй случай за ноябрь, несмотря на то, что АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 2023 года.

«Производство электроэнергии на АЭС «Олкилуото-3» было прервано сегодня, 29 ноября 2023 года, в 13:35 (14:35 мск. — Прим. ред.) в турбинном зале из-за аварийного испытания», — сказано в сообщении оператора. Причина неполадки уточняется.