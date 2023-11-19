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    ЧП на АЭС в Финляндии: работа приостановлена из-за неисправности

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    Финская атомная электростанция «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности, сообщила компания — оператор станции Teollisuuden Voima.

    Как говорится в сообщении в соцсетях, вечером 19 ноября выработка электроэнергии была прервана в воскресенье вечером из-за неисправности, обнаруженной в турбоустановке.

    «Причина неисправности будет расследована, и информация будет предоставлена, когда установка вернется в производство», — уточнили в компании.

    «Олкилуото-3» была введена в эксплуатацию в апреле 2023 года. При мощности около 1600 мегаватт она обеспечивает примерно 14% от всего производства электроэнергии в Финляндии.

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    Комментарии 65

    iayaaz19 Ноя 2023 в 23:09
    плохо дело...
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