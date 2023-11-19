ЧП на АЭС в Финляндии: работа приостановлена из-за неисправности



Финская атомная электростанция «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности, сообщила компания — оператор станции Teollisuuden Voima.

Как говорится в сообщении в соцсетях, вечером 19 ноября выработка электроэнергии была прервана в воскресенье вечером из-за неисправности, обнаруженной в турбоустановке.

«Причина неисправности будет расследована, и информация будет предоставлена, когда установка вернется в производство», — уточнили в компании.

«Олкилуото-3» была введена в эксплуатацию в апреле 2023 года. При мощности около 1600 мегаватт она обеспечивает примерно 14% от всего производства электроэнергии в Финляндии.