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    Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что семь столпов ядерной безопасности на ЗАЭС находятся под угрозой

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    Нестабильной назвал ситуацию на Запорожской АЭС глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, частично или полностью поставлены под угрозу все семь столпов ядерной защиты, сообщает 3 июня пресс-служба агентства.

    Гросси отметил, что нападения и частые отключения линий электропередачи за пределами станции из-за военных действий создают серьезную ситуацию, которую он описал Совету безопасности ООН 25 апреля. Тогда он оценивал угрозу крупной ядерной аварии на станции как «вполне реальную».

    Запорожская АЭС является самой крупной станцией в Европе, с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом». С марта 2022 года ЗАЭС находится под обстрелами. Выработка электроэнергии на станции была прекращена 11 сентября 2022 года.

    Семь принципов (столпов) ядерной безопасности МАГАТЭ: 1. Ядерный объект физически цел. 2. Системы безопасности исправны и могут работать в любое время. 3. Персонал выполняет свою работу и не испытывает давления. 4. Объект получает внешнее электропитание без перебоев. 5. Транспортировка грузов с и на объект не нарушены. 6. Системы радиационного мониторинга исправны. План действий в чрезвычайной ситуации всегда готов к применению. 7. Надёжная связь между объектом и регулирующей организацией.

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