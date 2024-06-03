Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что семь столпов ядерной безопасности на ЗАЭС находятся под угрозой

Нестабильной назвал ситуацию на Запорожской АЭС глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, частично или полностью поставлены под угрозу все семь столпов ядерной защиты, сообщает 3 июня пресс-служба агентства.



Гросси отметил, что нападения и частые отключения линий электропередачи за пределами станции из-за военных действий создают серьезную ситуацию, которую он описал Совету безопасности ООН 25 апреля. Тогда он оценивал угрозу крупной ядерной аварии на станции как «вполне реальную».

