Гросси о ЗАЭС: опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной

Возможность ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) реальна. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Выступление Гросси перед Советом Безопасности ООН 15 апреля цитирует ТАСС.



«Несмотря на то, что шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова, <...> потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной», — сказал Гросси.



Глава МАГАТЭ подчеркнул, что необходимо свести риск аварии к минимуму.



Также Гросси заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции.

