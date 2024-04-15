Гросси о ЗАЭС: опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной

Возможность ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) реальна. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Выступление Гросси перед Советом Безопасности ООН 15 апреля цитирует ТАСС.
«Несмотря на то, что шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова, <...> потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной», — сказал Гросси.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что необходимо свести риск аварии к минимуму.
Также Гросси заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции.
«За последние десять дней первый из этих принципов неоднократно нарушался», — приводит слова Гросси РИА Новости. Речь идет о том, что «не должно быть никаких атак со стороны или в направлении станции».
7 апреля по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС была совершена атака ВСУ. Критических повреждений не было, никто не пострадал. Но уже тогда Гросси назвал атаку безрассудной и заявил, что это нарушение основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции.
9 апреля был атакован тренажерный центр Запорожской АЭС, никто не пострадал.
Напомним, в начале марта ситуацию на Запорожской АЭС обсуждал с Гросси президент России Владимир Путин. С российской стороны на встрече в Сочи присутствовал также генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Это была вторая встреча Гросси с Путиным, предыдущая состоялась в Петербурге полтора года назад.