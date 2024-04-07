МАГАТЭ об ударе по ЗАЭС: такие атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии

Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал безрассудной атаку дронов 7 апреля на Запорожскую АЭС и заявил, что такие атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии. Об этом говорится в сообщении организации в соцсетях.



Глава МАГАТЭ назвал произошедшее явным нарушением основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции.



Гросси подчеркнул, что подобные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и заявил, что она должны быть немедленно прекращены.



Эксперты МАГАТЭ подтвердили наличие физических повреждений после атак дронов на ЗАЭС, в том числе на одном из шести реакторов. Организация констатировала, что повреждение шестого энергоблока не поставило под угрозу ядерную безопасность, однако является серьезным инцидентом, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора.



Днем в воскресенье Запорожская АЭС сообщила об атаке украинского беспилотника по куполу шестого энергоблока. При этом угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано не было, а радиационный фон не изменился. Позднее Росатом рассказал о серии атак, в результате которых пострадали 3 человека.

