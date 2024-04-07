Росатом: в серии атак по ЗАЭС пострадали трое сотрудников

Серия атак по Запорожской АЭС, произведенных ВСУ 7 апреля, привела к тому, что пострадали три человека. Росатом призвал МАГАТЭ и страны Евросоюза отреагировать на «беспрецедентную атаку».
По данным Росатома, один из ударов, около полудня, пришелся по территории, прилегающей к столовой. В результате травмы различной степени тяжести получили трое сотрудников ЗАЭС. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Около 30 минут спустя беспилотник атаковал район грузового порта. После удар пришелся на купол шестого энергоблока Запорожской АЭС.
«К счастью, критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений», — говорится в заявлении госкорпорации.
Предыдущая атака на ЗАЭС была осуществлена 5 апреля, сообщает Росатом. Тогда прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислотной станции.
Росатом подчеркивает, что «категорически осуждает беспрецедентную атаку». На прямую угрозу крупнейшей в Европе АЭС, Запорожской, госкорпорация призывает отреагировать МАГАТЭ и лично директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС.