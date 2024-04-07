Росатом: в серии атак по ЗАЭС пострадали трое сотрудников

Серия атак по Запорожской АЭС, произведенных ВСУ 7 апреля, привела к тому, что пострадали три человека. Росатом призвал МАГАТЭ и страны Евросоюза отреагировать на «беспрецедентную атаку».



По данным Росатома, один из ударов, около полудня, пришелся по территории, прилегающей к столовой. В результате травмы различной степени тяжести получили трое сотрудников ЗАЭС. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.



Около 30 минут спустя беспилотник атаковал район грузового порта. После удар пришелся на купол шестого энергоблока Запорожской АЭС.