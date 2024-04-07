    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, южн

    761мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.42eur100.13
    СРОЧНО

    Нападение на полицейских в Подмосковье

    Росатом: в серии атак по ЗАЭС пострадали трое сотрудников

    1759
    обсудить

    Серия атак по Запорожской АЭС, произведенных ВСУ 7 апреля, привела к тому, что пострадали три человека. Росатом призвал МАГАТЭ и страны Евросоюза отреагировать на «беспрецедентную атаку».

    По данным Росатома, один из ударов, около полудня, пришелся по территории, прилегающей к столовой. В результате травмы различной степени тяжести получили трое сотрудников ЗАЭС. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

    Около 30 минут спустя беспилотник атаковал район грузового порта. После удар пришелся на купол шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    «К счастью, критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений», — говорится в заявлении госкорпорации.

    Предыдущая атака на ЗАЭС была осуществлена 5 апреля, сообщает Росатом. Тогда прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислотной станции.

    Росатом подчеркивает, что «категорически осуждает беспрецедентную атаку». На прямую угрозу крупнейшей в Европе АЭС, Запорожской, госкорпорация призывает отреагировать МАГАТЭ и лично директора агентства Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЗАЭС
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close