Запорожская АЭС сообщает об атаке беспилотника

Атакован тренажерный центр Запорожской АЭС, никто не пострадал, сообщается 9 апреля в телеграм-канале станции.
«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении.
«Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», — отмечается в сообщении.
Днем 7 апреля по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС была совершена атака ВСУ. Критических повреждений не было, никто не пострадал. Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал безрассудной атаку дронов 7 апреля на Запорожскую АЭС и заявил, что такие атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии. Гросси отметил, что произошедшее является явным нарушением основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции.