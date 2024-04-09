    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, с-з

    761мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.58eur100.22
    ТЕМА ДНЯ

    Запорожская АЭС сообщает об атаке дрона

    Запорожская АЭС сообщает об атаке беспилотника

    5467
    11 комментариев

    Атакован тренажерный центр Запорожской АЭС, никто не пострадал, сообщается 9 апреля в телеграм-канале станции.

    «Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — говорится в сообщении.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», — отмечается в сообщении.

    Днем 7 апреля по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС была совершена атака ВСУ. Критических повреждений не было, никто не пострадал. Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал безрассудной атаку дронов 7 апреля на Запорожскую АЭС и заявил, что такие атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии. Гросси отметил, что произошедшее является явным нарушением основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции.

    Фото: телеграм-канал ЗАЭС

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Запорожская АЭСАтака БПЛААтака беспилотника
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close