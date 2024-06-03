Примета лета кучкуется у Лахта Центра

Лето официально вступило в свои права в Петербурге. В этом можно убедиться, если долго наблюдать за облаками. Или если просто посмотреть новое видео с камер Лахта Центра.



Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале небоскреба 3 июня. Ролик позволяет проследить за метаморфозами кучевых облаков.



«Светлые, пышные и живописные кучевые облака прочно и совершенно справедливо ассоциируются с летом», — сказано в сообщении.

