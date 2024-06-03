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    Примета лета кучкуется у Лахта Центра

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    Лето официально вступило в свои права в Петербурге. В этом можно убедиться, если долго наблюдать за облаками. Или если просто посмотреть новое видео с камер Лахта Центра.

    Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале небоскреба 3 июня. Ролик позволяет проследить за метаморфозами кучевых облаков.

    «Светлые, пышные и живописные кучевые облака прочно и совершенно справедливо ассоциируются с летом», — сказано в сообщении.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Кучевые облака называют «летними», потому что для их образования нужно много влаги. Такое количество в Петербурге и рядом с ним испаряется с поверхности водоемов только в жару. Зимой мы видим совсем другие облака — «свинцовые» слоистые.

    Напомним, в конце мая благодаря возможностям, которые Лахта Центр дает фотографам, петербуржцы смогли полюбоваться впечатляющими кадрами «цветочного» полнолуния.

    А 1 июня петербуржцам и туристам стал доступен бесплатный аудиогид по набережной у Лахта Центра.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Лахта ЦентрКучевые облака
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