Примета лета кучкуется у Лахта Центра

Лето официально вступило в свои права в Петербурге. В этом можно убедиться, если долго наблюдать за облаками. Или если просто посмотреть новое видео с камер Лахта Центра.
Кадры опубликованы в официальном телеграм-канале небоскреба 3 июня. Ролик позволяет проследить за метаморфозами кучевых облаков.
«Светлые, пышные и живописные кучевые облака прочно и совершенно справедливо ассоциируются с летом», — сказано в сообщении.
Кучевые облака называют «летними», потому что для их образования нужно много влаги. Такое количество в Петербурге и рядом с ним испаряется с поверхности водоемов только в жару. Зимой мы видим совсем другие облака — «свинцовые» слоистые.
Напомним, в конце мая благодаря возможностям, которые Лахта Центр дает фотографам, петербуржцы смогли полюбоваться впечатляющими кадрами «цветочного» полнолуния.
А 1 июня петербуржцам и туристам стал доступен бесплатный аудиогид по набережной у Лахта Центра.