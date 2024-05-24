    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    769мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.7eur97.1

    #отЛИЧНЫЙпитер

    В Петербурге продолжается «цветочное полнолуние». Фотограф запечатлел ночное светило с башни «Лахта Центра»

    1390
    обсудить

    В течение удивительно жаркой майской недели в Петербурге зацвела не только знаменитая «Царица ночи» в Ботаническом саду Петра Великого, но и ночное светило.

    «Цветочное полнолуние» — это низкая яркая красно-оранжевая луна, которая как будто расцвела вместе с тюльпанами, черемухой, яблонями, грушами, вишнями, сливами. Отсюда и поэтичное название луны — «цветочная». На петербургском светлом небе такие полнолуния смотрятся особенно эффектно.

    Фотограф Руслан Кондратенко сделал кадры полной луны с верхнего этажа башни «Лахта Центра». Взобравшись на высоту, он смог как будто наблюдать светило ближе и какое-то время даже смотреть на него вровень.

    Полнолуние, совпавшее с ясным небом, - большая редкость для Петербурга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПолнолуниеРуслан КондратенкоФотоПетербург
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close