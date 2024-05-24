В Петербурге продолжается «цветочное полнолуние». Фотограф запечатлел ночное светило с башни «Лахта Центра»

В течение удивительно жаркой майской недели в Петербурге зацвела не только знаменитая «Царица ночи» в Ботаническом саду Петра Великого, но и ночное светило.

«Цветочное полнолуние» — это низкая яркая красно-оранжевая луна, которая как будто расцвела вместе с тюльпанами, черемухой, яблонями, грушами, вишнями, сливами. Отсюда и поэтичное название луны — «цветочная». На петербургском светлом небе такие полнолуния смотрятся особенно эффектно.