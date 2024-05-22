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    В СПбГУ зацвела «Царица ночи». Процесс можно наблюдать в прямом эфире

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    В Петербурге зацвела знаменитая «Царица ночи». Но не в Ботаническом саду Петра Великого, к чему горожане, можно сказать, привыкли. А в СПбГУ, в оранжерее университетского Ботанического сада. Об этом 22 мая сообщает официальный сайт СПбГУ.

    Прямую трансляцию цветения «Царицы ночи» в Ботаническом саду СПбГУ можно смотреть прямо сейчас по ссылке.

    Фото: Санкт-Петербургский государственный университет
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    Кактус принято называть «Царицей ночи» или «Лунным кактусом», так как дословный перевод научного латинского названия Selenicereus grandiflorus означает «лунный кактус крупноцветковый».

    Напомним, наблюдать за цветением «Царицы ночи» в Петербурге уже традиция. В 2023 году Ботанический сад Петра Великого подарил горожанам настоящий праздник — тогда распустились одновременно две «Царицы ночи», можно было любоваться сразу десятком цветков.

    А в начале мая этого года в Ботаническом цвел селеницереус Энтони. Этот кактус давно в коллекции, но не цвёл лет 20.

    Сегодня в Ботаническом саду Петра Великого тоже есть что посмотреть — там массово зацветает сирень.

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    «Друзья, не ломайте сирень, ей от этого максимально плохо. Жестокий и живучий миф надо однажды победить. Просто сравните сирень в нашем Саду и беззащитный куст в своем дворе», — советуют профессионалы в официальном тг-канале Ботсада.

    Ученые точно знают, если сирень не ломать — она цветёт от земли до макушки и у нее в разы меньше шансов заболеть грибковой инфекцией.

    «Нюхать — можно, ломать — нельзя!», — резюмируют петербургские ботаники.

    Фото: Санкт-Петербургский государственный университет

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    Царица ночи
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