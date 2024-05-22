В СПбГУ зацвела «Царица ночи». Процесс можно наблюдать в прямом эфире

В Петербурге зацвела знаменитая «Царица ночи». Но не в Ботаническом саду Петра Великого, к чему горожане, можно сказать, привыкли. А в СПбГУ, в оранжерее университетского Ботанического сада. Об этом 22 мая сообщает официальный сайт СПбГУ. Прямую трансляцию цветения «Царицы ночи» в Ботаническом саду СПбГУ можно смотреть прямо сейчас по ссылке.

Фото: Санкт-Петербургский государственный университет Поделиться Поделиться





Кактус принято называть «Царицей ночи» или «Лунным кактусом», так как дословный перевод научного латинского названия Selenicereus grandiflorus означает «лунный кактус крупноцветковый».



Напомним, наблюдать за цветением «Царицы ночи» в Петербурге уже традиция. В 2023 году Ботанический сад Петра Великого подарил горожанам настоящий праздник — тогда распустились одновременно две «Царицы ночи», можно было любоваться сразу десятком цветков. А в начале мая этого года в Ботаническом цвел селеницереус Энтони. Этот кактус давно в коллекции, но не цвёл лет 20.

Сегодня в Ботаническом саду Петра Великого тоже есть что посмотреть — там массово зацветает сирень.

Фото: Официальный телеграм-канал Ботанического сада Петра Великого. Фото: Официальный телеграм-канал Ботанического сада Петра Великого. Фото: Официальный телеграм-канал Ботанического сада Петра Великого. Фото: Официальный телеграм-канал Ботанического сада Петра Великого. Поделиться Поделиться





«Друзья, не ломайте сирень, ей от этого максимально плохо. Жестокий и живучий миф надо однажды победить. Просто сравните сирень в нашем Саду и беззащитный куст в своем дворе», — советуют профессионалы в официальном тг-канале Ботсада.

Ученые точно знают, если сирень не ломать — она цветёт от земли до макушки и у нее в разы меньше шансов заболеть грибковой инфекцией. «Нюхать — можно, ломать — нельзя!», — резюмируют петербургские ботаники.