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    В Ботаническом саду зацвела «Царица ночи»

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    В Ботаническом саду распустились одновременно две «Царицы ночи» — так называют кактусы, цветки которых распускаются только на одну ночь. Это уже второе цветение растений за сезон и, как считают в самом учреждении, последнее.

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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    Вечером 14 июня петербуржцы смогли посмотреть сразу на десять цветков: распустились 6 бутонов Селеницереус госпожи Макдональд и 4 бутонов Селеницереуса крупноцветкового. В честь такого события Ботанический сад продлил работу до 23:00.

    «Царицы ночи» цветут каждый год, но определить точное время цветения можно только в этот же день. О том, что бутоны распустятся именно сегодня, объявляет куратор коллекции: обычно это происходит около 13–14 часов.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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