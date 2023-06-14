В Ботаническом саду зацвела «Царица ночи»

В Ботаническом саду распустились одновременно две «Царицы ночи» — так называют кактусы, цветки которых распускаются только на одну ночь. Это уже второе цветение растений за сезон и, как считают в самом учреждении, последнее.
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Вечером 14 июня петербуржцы смогли посмотреть сразу на десять цветков: распустились 6 бутонов Селеницереус госпожи Макдональд и 4 бутонов Селеницереуса крупноцветкового. В честь такого события Ботанический сад продлил работу до 23:00.
«Царицы ночи» цветут каждый год, но определить точное время цветения можно только в этот же день. О том, что бутоны распустятся именно сегодня, объявляет куратор коллекции: обычно это происходит около 13–14 часов.