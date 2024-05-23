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    Цветочная Луна украсила Петербург

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    У петербургских пейзажных фотографов праздник. Цветочное полнолуние даёт простор для творчества.

    Полнолуние можно наблюдать две ночи, с 22 на 23 и с 23 на 24 мая. Луна восходит на юго-восточной части горизонта сразу после заката, проходит низко над горизонтом и заходит перед рассветом. Погода благоволит: облаков в Петербурге нет.

    Нынешнее полнолуние получило название из-за периода цветения растений. «На петербургском светлом небе такие полнолуния смотрятся особенно эффектно: через толщу атмосферы будет проглядывать низкая красно-оранжевая Луна», — отмечают в телеграм-канале Лахта Центра.

    АстроФотоБолото: Атмосферное

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