Цветочная Луна украсила Петербург

У петербургских пейзажных фотографов праздник. Цветочное полнолуние даёт простор для творчества.
Полнолуние можно наблюдать две ночи, с 22 на 23 и с 23 на 24 мая. Луна восходит на юго-восточной части горизонта сразу после заката, проходит низко над горизонтом и заходит перед рассветом. Погода благоволит: облаков в Петербурге нет.
Нынешнее полнолуние получило название из-за периода цветения растений. «На петербургском светлом небе такие полнолуния смотрятся особенно эффектно: через толщу атмосферы будет проглядывать низкая красно-оранжевая Луна», — отмечают в телеграм-канале Лахта Центра.