Нетаньяху заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа ради освобождения заложников. Но только на 42 дня

Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа для освобождения захваченных ХАМАС заложников. С таким заявлением 3 июня на закрытом заседании в Кнессете выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Однако перемирие будет ограниченным по времени: по словам Нетаньяху, оно будет длиться 42 дня, после чего военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе возобновится.
«Мы не можем остановить войну. Иран и все наши враги наблюдают за нами, чтобы увидеть, не сдадимся ли мы», — сказал премьер-министр (цитата по Israel Hayom).
Ранее стало известно, что Катар, США и Египет призвали Израиль и ХАМАС предпринять шаги для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа на основании плана, предложенного Джо Байденом.
План американского президента состоит из трех фаз:
— первая рассчитана на шесть недель, в течение которых освобождается часть израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи и, после того как израильские военные покинут населенные пункты анклава, стороны начинают переговоры о бессрочном прекращении боевых действий;
— вторая фаза подразумевает полный вывод сил ЦАХАЛ из Газы и освобождение оставшихся у ХАМАС заложников;
— третья фаза предусматривает начало восстановления сектора Газа при поддержке мирового сообщества.
Около 1200 человек были убиты в результате нападения 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС прорвались в Израиль. Еще 252 человека они забрали в Газу в качестве заложников. Судьба 125 человек остается неизвестной. Остальные либо были отпущены ХАМАС в обмен на палестинских заключенных, либо освобождены силой, либо мертвы и их смерть подтвердилась.