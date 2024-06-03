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    Нетаньяху заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа ради освобождения заложников. Но только на 42 дня

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    Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа для освобождения захваченных ХАМАС заложников. С таким заявлением 3 июня на закрытом заседании в Кнессете выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    Однако перемирие будет ограниченным по времени: по словам Нетаньяху, оно будет длиться 42 дня, после чего военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе возобновится.

    «Мы не можем остановить войну. Иран и все наши враги наблюдают за нами, чтобы увидеть, не сдадимся ли мы», — сказал премьер-министр (цитата по Israel Hayom).

    Ранее стало известно, что Катар, США и Египет призвали Израиль и ХАМАС предпринять шаги для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа на основании плана, предложенного Джо Байденом.

    План американского президента состоит из трех фаз:

    — первая рассчитана на шесть недель, в течение которых освобождается часть израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи и, после того как израильские военные покинут населенные пункты анклава, стороны начинают переговоры о бессрочном прекращении боевых действий;

    — вторая фаза подразумевает полный вывод сил ЦАХАЛ из Газы и освобождение оставшихся у ХАМАС заложников;

    — третья фаза предусматривает начало восстановления сектора Газа при поддержке мирового сообщества.

    Около 1200 человек были убиты в результате нападения 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС прорвались в Израиль. Еще 252 человека они забрали в Газу в качестве заложников. Судьба 125 человек остается неизвестной. Остальные либо были отпущены ХАМАС в обмен на палестинских заключенных, либо освобождены силой, либо мертвы и их смерть подтвердилась.

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