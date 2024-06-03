Нетаньяху заявил о готовности к прекращению огня в секторе Газа ради освобождения заложников. Но только на 42 дня

Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа для освобождения захваченных ХАМАС заложников. С таким заявлением 3 июня на закрытом заседании в Кнессете выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Однако перемирие будет ограниченным по времени: по словам Нетаньяху, оно будет длиться 42 дня, после чего военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе возобновится.

«Мы не можем остановить войну. Иран и все наши враги наблюдают за нами, чтобы увидеть, не сдадимся ли мы», — сказал премьер-министр (цитата по Israel Hayom).