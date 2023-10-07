«Беспрецедентное нападение». Как мир отреагировал на атаку Палестины на Израиль

Фото: HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





Нападение движения ХАМАС на Израиль, мотивированное осквернением мечети Аль-Акса в Иерусалиме, стало беспрецедентным. Именно такое определение чаще всего сопровождает новости о происходящих событиях в мировых СМИ. «Фонтанка» пересказывает, о чем еще они сообщили своим читателям в субботу, 7 октября.



В седьмом часу утра движение ХАМАС из сектора Газа обстреляло ракетами юг и центр Израиля. Вскоре стали появляться сообщения о первых раненых и погибших. Также на территорию страны проникли десятки палестинских диверсантов. Чуть позже с заявлением о том, что все-таки произошло, выступил глава военного крыла ХАМАСа Мухаммад Дэйф. Он назвал это реакцией на агрессивные действия израильтян по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. «Враг осквернил Аль-Аксу и осмелился атаковать храм Пророка. Поселенцы бесчинствуют и грабят, оккупационный режим нарушил свободы и права заключенных. Мы объявляем о начале операции "Буря Аль-Аксы"», — заявил он.



Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну. Ведомство начало массовый сбор резервистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Ответная операция получила название «Железные мечи». Стороны начали наносить друг по другу взаимные ракетные удары. Как сообщает газета «Гаарец», которая ведет онлайн-трансляцию происходящих событий, на 12:30 экстренные службы сообщили как минимум о 20 погибших израильтянах. По последним данным (на 15:00 мск) израильской стороны, в ходе эскалации 40 человек погибли, еще 740 ранены. Палестина приводит цифры своих потерь: 161 убитый и около 930 раненых.



Фото: скриншот сайта haaretz.com Поделиться Поделиться





Сообщения в местных медиа разделились на информацию о ракетных ударах и тревоге и рекомендации для местных жителей. Полиция призвала население запереться в своих домах.

«Мы знаем о мирных жителях, которые забаррикадировались в самых разных местах. Мы призываем всех оставаться за закрытыми дверями, в конце концов мы доберемся до всех. Мы переходим от одного места происшествия к другому. Террористов немало, которые были убиты в различных местах. К сожалению, есть жертвы и среди наших сил, и среди мирных жителей, находившихся поблизости. Я призываю общественность проявить сдержанность и терпение и запереться в своих домах», — цитирует «Гаарец» комиссара полиции Коби Шабтая.



На фоне происходящего на территории Палестинской автономии начались бунты палестинцев, окрыленных нападением ХАМАС, сообщает выпускающаяся на иврите газета «Израиль сегодня». Нападения восставших зафиксировали в городах Калькилия и Наблус.



Фото: скриншот сайта israelhayom.co.il/ Поделиться Поделиться





Также издание собрало официальные заявления израильских политиков. С главным обращением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны», — заявил он и добавил, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

«Государство Израиль переживает трудные времена», — вторил ему президент страны Ицхак Герцог. Он поддержал ЦАХАЛ, его командиров и бойцов, а также все силы обороны Израиля и призвал жителей подчиняться требованиям силовиков и сохранять спокойствие.



Депутат Кнессета (парламента Израиля), постоянный представитель страны в ООН Дэнни Данон пообещал, что реакция государства на нападение будет особенно мощной. «Убийственная террористическая организация, которая утром в праздник посылает террористов убивать мирных жителей в их домах, требует от нас полностью изменить наше отношение — мы должны потребовать высокую цену, которая будет выжжена в умах наших врагов», — цитирует его пресса.



Бывший премьер-министр и глава оппозиции Яир Лапид, глава партии «Стойкость Израиля» Бени Ганц, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман и председатель Лейбористской партии Мерав Михаэли выступили единым фронтом от имени оппозиции: «Трудное утро для Государства Израиль. Мы оказываем полную поддержку ЦАХАЛу и системе безопасности». Михаэли назвала атаку ужасным и позорным провалом Нетаньяху.



В то же время СМИ сообщают о тяжелых боях за восстановление контроля над поселениями на границе с сектором Газа. Местные жители ищут своих пропавших родственников и опасаются, что они были взяты в заложники. Отовсюду слышны выстрелы и сирены тревоги.



Фото: скриншот сайта israelhayom.co.il/ Поделиться Поделиться





«Это беспрецедентное нападение ХАМАС и других террористов в секторе Газа, подобных которому не наблюдалось с тех пор, как группировка пришла к власти в секторе Газа. Это потому, что он сочетает в себе ракетные обстрелы и атаки вдоль границы с Газой», — сделал одну из первых попыток осмыслить происходящее автор The Jerusalem Post.



Фото: скриншот сайта jpost.com/ Поделиться Поделиться





Беспрецедентность, по его мнению, выражается и в масштабах атаки, и в том, что ХАМАСу, который и ранее пытался проникнуть на территорию Израиля, впервые это удалось.

«В каком-то смысле это можно рассматривать как попытку террористов повторить Войну Судного дня, которая включала внезапное нападение на Израиль пятьдесят лет назад. В отличие от нападения 1973 года, у террористов нет боевых самолетов или обычных вооруженных сил, и Израиль находится в гораздо более сильной позиции. Однако Иран поддерживает террористов в секторе Газа, и вполне возможно, что это нападение может стать началом других действий Ирана и его сети террористических доверенных лиц в регионе», — рассуждает автор.



С поддержкой Израиля выступили западные страны. В частности, действия ХАМАС осудил президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МИД Великобритании Джеймс Калверли, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее итальянский коллега Антонио Тайни и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

О нападении на Израиль сообщают на своих главных страницах ведущие западные СМИ. В частности, газета New York Times вышла с заголовком «Боевики из сектора Газа внезапно обстреляли Израиль». «Израиль готовится к войне после нападения ХАМАС. Группировка боевиков в секторе Газа начала крупнейшее за последние годы нападение, что побудило израильских военных призвать резервистов и отдать приказ об ответных ударах», — сообщает читателям Wall Street Journal.

Медиа арабского мира освещают происходящее под своим углом. «Боевые действия в субботу начались после нескольких недель растущей напряженности вдоль нестабильной границы Израиля с сектором Газа и столкновений на оккупированном Израилем Западном Берегу. В этом году израильскими силами были убиты по меньшей мере 247 палестинцев, а в результате нападений палестинцев были убиты 32 израильтянина и двое иностранных граждан», — расставляет акценты в своем репортаже телеканал Аль-Джазира.



Фото: скриншот сайта aljazeera.com/ Поделиться Поделиться





Иранские СМИ внимательно следят за развитием событий и «аплодируют террористическим атакам из сектора Газа», возмущается The Jerusalem Post. К слову, Иран официально поддержал операцию ХАМАС в Израиле. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави.



Фото: скриншот сайта jpost.com/ Поделиться Поделиться





Ведущая новостная служба на Ближнем Востоке The National транслирует заявление президента Палестины Махмуда Аббаса. Он заявил, что палестинцы имеют право защищаться от «террора поселенцев». К урегулированию конфликта на Ближнем Востоке подключился Египет. Его министр иностранных дел Самех Шукри находится в контакте с коллегами из соседних государств. А Саудовская Аравия призвала немедленно прекратить эскалацию конфликта.



Фото: скриншот сайта thenationalnews.com/mena/ Поделиться Поделиться





Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

