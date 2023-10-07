«Беспрецедентное нападение». Как мир отреагировал на атаку Палестины на Израиль

Нападение движения ХАМАС на Израиль, мотивированное осквернением мечети Аль-Акса в Иерусалиме, стало беспрецедентным. Именно такое определение чаще всего сопровождает новости о происходящих событиях в мировых СМИ. «Фонтанка» пересказывает, о чем еще они сообщили своим читателям в субботу, 7 октября.
В седьмом часу утра движение ХАМАС из сектора Газа обстреляло ракетами юг и центр Израиля. Вскоре стали появляться сообщения о первых раненых и погибших. Также на территорию страны проникли десятки палестинских диверсантов. Чуть позже с заявлением о том, что все-таки произошло, выступил глава военного крыла ХАМАСа Мухаммад Дэйф. Он назвал это реакцией на агрессивные действия израильтян по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. «Враг осквернил Аль-Аксу и осмелился атаковать храм Пророка. Поселенцы бесчинствуют и грабят, оккупационный режим нарушил свободы и права заключенных. Мы объявляем о начале операции "Буря Аль-Аксы"», — заявил он.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну. Ведомство начало массовый сбор резервистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Ответная операция получила название «Железные мечи». Стороны начали наносить друг по другу взаимные ракетные удары. Как сообщает газета «Гаарец», которая ведет онлайн-трансляцию происходящих событий, на 12:30 экстренные службы сообщили как минимум о 20 погибших израильтянах. По последним данным (на 15:00 мск) израильской стороны, в ходе эскалации 40 человек погибли, еще 740 ранены. Палестина приводит цифры своих потерь: 161 убитый и около 930 раненых.
Сообщения в местных медиа разделились на информацию о ракетных ударах и тревоге и рекомендации для местных жителей. Полиция призвала население запереться в своих домах.
«Мы знаем о мирных жителях, которые забаррикадировались в самых разных местах. Мы призываем всех оставаться за закрытыми дверями, в конце концов мы доберемся до всех. Мы переходим от одного места происшествия к другому. Террористов немало, которые были убиты в различных местах. К сожалению, есть жертвы и среди наших сил, и среди мирных жителей, находившихся поблизости. Я призываю общественность проявить сдержанность и терпение и запереться в своих домах», — цитирует «Гаарец» комиссара полиции Коби Шабтая.
На фоне происходящего на территории Палестинской автономии начались бунты палестинцев, окрыленных нападением ХАМАС, сообщает выпускающаяся на иврите газета «Израиль сегодня». Нападения восставших зафиксировали в городах Калькилия и Наблус.
Также издание собрало официальные заявления израильских политиков. С главным обращением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны», — заявил он и добавил, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».
«Государство Израиль переживает трудные времена», — вторил ему президент страны Ицхак Герцог. Он поддержал ЦАХАЛ, его командиров и бойцов, а также все силы обороны Израиля и призвал жителей подчиняться требованиям силовиков и сохранять спокойствие.
Депутат Кнессета (парламента Израиля), постоянный представитель страны в ООН Дэнни Данон пообещал, что реакция государства на нападение будет особенно мощной. «Убийственная террористическая организация, которая утром в праздник посылает террористов убивать мирных жителей в их домах, требует от нас полностью изменить наше отношение — мы должны потребовать высокую цену, которая будет выжжена в умах наших врагов», — цитирует его пресса.
Бывший премьер-министр и глава оппозиции Яир Лапид, глава партии «Стойкость Израиля» Бени Ганц, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман и председатель Лейбористской партии Мерав Михаэли выступили единым фронтом от имени оппозиции: «Трудное утро для Государства Израиль. Мы оказываем полную поддержку ЦАХАЛу и системе безопасности». Михаэли назвала атаку ужасным и позорным провалом Нетаньяху.
В то же время СМИ сообщают о тяжелых боях за восстановление контроля над поселениями на границе с сектором Газа. Местные жители ищут своих пропавших родственников и опасаются, что они были взяты в заложники. Отовсюду слышны выстрелы и сирены тревоги.
«Это беспрецедентное нападение ХАМАС и других террористов в секторе Газа, подобных которому не наблюдалось с тех пор, как группировка пришла к власти в секторе Газа. Это потому, что он сочетает в себе ракетные обстрелы и атаки вдоль границы с Газой», — сделал одну из первых попыток осмыслить происходящее автор The Jerusalem Post.
Беспрецедентность, по его мнению, выражается и в масштабах атаки, и в том, что ХАМАСу, который и ранее пытался проникнуть на территорию Израиля, впервые это удалось.
«В каком-то смысле это можно рассматривать как попытку террористов повторить Войну Судного дня, которая включала внезапное нападение на Израиль пятьдесят лет назад. В отличие от нападения 1973 года, у террористов нет боевых самолетов или обычных вооруженных сил, и Израиль находится в гораздо более сильной позиции. Однако Иран поддерживает террористов в секторе Газа, и вполне возможно, что это нападение может стать началом других действий Ирана и его сети террористических доверенных лиц в регионе», — рассуждает автор.
С поддержкой Израиля выступили западные страны. В частности, действия ХАМАС осудил президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МИД Великобритании Джеймс Калверли, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее итальянский коллега Антонио Тайни и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
О нападении на Израиль сообщают на своих главных страницах ведущие западные СМИ. В частности, газета New York Times вышла с заголовком «Боевики из сектора Газа внезапно обстреляли Израиль». «Израиль готовится к войне после нападения ХАМАС. Группировка боевиков в секторе Газа начала крупнейшее за последние годы нападение, что побудило израильских военных призвать резервистов и отдать приказ об ответных ударах», — сообщает читателям Wall Street Journal.
Медиа арабского мира освещают происходящее под своим углом. «Боевые действия в субботу начались после нескольких недель растущей напряженности вдоль нестабильной границы Израиля с сектором Газа и столкновений на оккупированном Израилем Западном Берегу. В этом году израильскими силами были убиты по меньшей мере 247 палестинцев, а в результате нападений палестинцев были убиты 32 израильтянина и двое иностранных граждан», — расставляет акценты в своем репортаже телеканал Аль-Джазира.
Иранские СМИ внимательно следят за развитием событий и «аплодируют террористическим атакам из сектора Газа», возмущается The Jerusalem Post. К слову, Иран официально поддержал операцию ХАМАС в Израиле. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави.
Ведущая новостная служба на Ближнем Востоке The National транслирует заявление президента Палестины Махмуда Аббаса. Он заявил, что палестинцы имеют право защищаться от «террора поселенцев». К урегулированию конфликта на Ближнем Востоке подключился Египет. Его министр иностранных дел Самех Шукри находится в контакте с коллегами из соседних государств. А Саудовская Аравия призвала немедленно прекратить эскалацию конфликта.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»