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    Вратарь Васютин ушел из «Зенита»

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    Футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе очередного воспитанника — вратаря Александра Васютина.

    В 2016 году Александр перебрался в финский город Лахти, где провел более года под арендой и стал признанным лучшим вратарем чемпионата. Позже он перешел в клуб «Сарпсборг» в Норвегии, где сыграл 37 матчей в чемпионате, Кубке страны и Лиге Европы.

    Однако уже в июле 2019 года он вернулся в родной «Зенит». За основную команду он провел лишь три игры, став чемпионом и победителем кубка и суперкубка России.

    В последующие два года Васютин был арендован шведским клубом «Юргорден», где сыграл 19 матчей.

    В ноябре 2022 года он снова вернулся в «Зенит» и к настоящему моменту увеличил свои достижения, став дважды чемпионом России, а также победителем Кубка и Суперкубка страны. В общей сложности он сыграл 12 матчей за «Зенит» и завоевал семь трофеев вместе с командой из Санкт-Петербурга.

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    ЗенитАлександр Васютин
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