Вратарь Васютин ушел из «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе очередного воспитанника — вратаря Александра Васютина.



В 2016 году Александр перебрался в финский город Лахти, где провел более года под арендой и стал признанным лучшим вратарем чемпионата. Позже он перешел в клуб «Сарпсборг» в Норвегии, где сыграл 37 матчей в чемпионате, Кубке страны и Лиге Европы.

Однако уже в июле 2019 года он вернулся в родной «Зенит». За основную команду он провел лишь три игры, став чемпионом и победителем кубка и суперкубка России.

В последующие два года Васютин был арендован шведским клубом «Юргорден», где сыграл 19 матчей.