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    Власти Петербурга потратят на проектирование инновационного центра на территории ОЭЗ 29,7 миллиона рублей

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    На территории площадки «Новоорловская» Особой экономической зоны Петербурга появится второй инновационный центр. Как следует из данных портала госзакупок, на его проектирование Смольный готов потратить 29,7 миллиона рублей.

    Заявки принимаются до 11 июня. Победителю конкурса предстоит в том числе выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию, информационную модель объекта, получить положительное заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям, проектно-сметной документации, а также разработать рабочую документацию.

    Общая площадь здания должна составить не менее 18 000 квадратных метров, в нём должно быть 1–3 этажей. Помещения нужно поделить на автономные блоки от 200 до 2000 квадратных метров с обеспечением каждого блока инженерными сетями и коммуникациями, собственной входной группой и воротами для последующего предоставления арендаторам. Также необходимо предусмотреть чистовую отделку помещений общей площадью ориентировочно 5000 квадратных метров. Срок строительства инновационного центра должен составить 12 месяцев.

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