Власти Петербурга потратят на проектирование инновационного центра на территории ОЭЗ 29,7 миллиона рублей

На территории площадки «Новоорловская» Особой экономической зоны Петербурга появится второй инновационный центр. Как следует из данных портала госзакупок, на его проектирование Смольный готов потратить 29,7 миллиона рублей.



Заявки принимаются до 11 июня. Победителю конкурса предстоит в том числе выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию, информационную модель объекта, получить положительное заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям, проектно-сметной документации, а также разработать рабочую документацию.