Электричка насмерть сбила мужчину в Петербурге

Попытка перебраться через железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте закончилась фатально для пешехода в Красносельском районе Петербурга.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западу 3 июня, ЧП произошло в минувшие выходные на 14-м км пятого пикета станции Лигово. 39-летний петербуржец не дошёл до пешеходного перехода и ринулся на другую сторону железной дороги, не заметив электричку сообщением Петербург — Гатчина.



По данным ведомства, машинист применил экстренное торможение, но пешеход был слишком близко. Мужчина погиб.

