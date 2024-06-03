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    Электричка насмерть сбила мужчину в Петербурге

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    Попытка перебраться через железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте закончилась фатально для пешехода в Красносельском районе Петербурга.

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западу 3 июня, ЧП произошло в минувшие выходные на 14-м км пятого пикета станции Лигово. 39-летний петербуржец не дошёл до пешеходного перехода и ринулся на другую сторону железной дороги, не заметив электричку сообщением Петербург — Гатчина.

    По данным ведомства, машинист применил экстренное торможение, но пешеход был слишком близко. Мужчина погиб.

    «Предположительно он находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции.

    Все обстоятельства случившегося выясняют транспортная полиция и СК.

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