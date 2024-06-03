«Фонтанка» снова стала самым цитируемым СМИ Петербурга и Ленобласти

«Фонтанка» возглавила рейтинг медиаресурсов Петербурга и Ленинградской области за первый квартал 2024 года по цитируемости. Такие данные приводит «Медиалогия» в понедельник, 3 июня.



Так, индекс цитируемости (ИЦ) нашего издания составил 1702,17. Этот показатель учитывает количество ссылок на издание в других СМИ, а также влиятельность этих ресурсов.

«Лидеры медиарейтинга — интернет-ресурсы Fontanka.ru и 78.ru, а также газета "Петербургский дневник"», — говорится в сообщении.

ИЦ издания 78.ru и газеты «Петербургский дневник» составил 947,79 и 485,33 соответственно. В пятерку лидеров также вошли телеканал «Санкт-Петербург» (257,24) и газета «Деловой Петербург» (188,33).