«Идет лавина, она для всех». Депутаты одобрили сокращение бюджета, но готовятся вытаскивать из-под снега пострадавших

Проект корректировки в Законодательном собрании 20 мая представлял вице-губернатор Эдуарда Батанов. «Фонтанка» рассказывала о том, как вирус перекраивает главный финансовый документ города: доходы в 2020 году падают на 100 млрд, дефицит растет вдвое, резервный фонд для борьбы с эпидемией увеличивается с миллиарда до 31 миллиарда. Депутаты соглашались, что вирус диктует условия, но вступались за садовников, бани и жильцов коммуналок.

вице-губернатор Эдуард Батанов Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Обсуждение проходило в форме «почему Гуськов?»: депутаты указывали на особо пострадавших и пытались выяснить, за что им влетело. К таковым Денис Четырбок причислил ответственных за благоустройство, так как с этой статьи снимают 3,5 млрд рублей. На примере одного только садово-паркового предприятия «Нарвское» депутат посчитал: с января по май уже потрачено 45% от годового финансирования. С учетом секвестра выходит, что вторые полгода СПП придется жить на 20% от нормативной потребности. Из ничего и будет ничего: ремонт газонов и дорожек сократится на 95%, газоны покосят один раз за сезон вместо шести, осенние посадки, уборка газонов, зимняя уборка уйдут совсем. А главное, фонд заработной платы сократится на 60–70%, люди лишатся работы. И нечто подобное — по всему городу.



Батанов не обнадежил: к расчетам комитета по благоустройству у самого вице-губернатора хватает вопросов. «У нас у всех кризис, — заявил чиновник. — И какой-то одной отрасли нельзя пригнуться, кирпич пролетел, и дальше опять идти в полный рост. Идет лавина, она для всех. Первоочередное — защита тех, кого мы должны защитить, то есть категории, которые относятся к социально незащищенным. Насчет приоритетов остальных — давайте обсуждать».

Много говорили о сокращении жилищных программ. Напомним, проект предполагает срезать миллиард с программы «Молодежи — доступное жилье», 700 млн рублей — с квартир для молодых семей, 2 с лишним миллиарда — с расселения коммуналок (которое по нынешним временам становится противоэпидемической мерой). Оксана Дмитриева спросила о капремонте (город почти обнуляет свое 3-миллиардное участие в программе, она будет финансироваться практически только за счет взносов с горожан). Батанов сослался на законодательство: расходы должен нести собственник квартиры, а субсидии выплачиваются, когда город может себе это позволить.



Михаил Барышников экстравагантно вступился за почти 2 тысячи человек без ванн и 200 тысяч — без горячего водоснабжения: его беспокоит субсидия на льготные помывки в банях. Депутат пришел не один, а с Суворовым. «На курорты ездят богатые бездельники, хромые танцоры, интриганы и всякая сволочь, — процитировал Барышников полководца. — Мне нужна молитва, изба в деревне и баня, каша и квас». Впечатленный Батанов успокоил: ассигнования никуда не денутся, а чистоплотных льготников, может быть, даже переведут на единую карту петербуржца.



Когда парламентарии перешли в режим монологов, сменилась и риторика. Борис Вишневский был очень недоволен тем, что в документе остались траты на так называемый Восточный скоростной диаметр (ШМСД), ЗСД, неактуальную перепись населения и многое другое. «Почти не сокращены расходы на содержание спортивных команд, мы финансируем из бюджета все «Зениты» — футбольный, волейбольный, баскетбольный, 30, 36 и 20 млн рублей, — возмутился Вишневский. — Особенно футбольный. Это просто издевательство, зачем мы «Газпром» спонсируем? Одна только радость — Ротенбергов и Тимченко мы в этом не поддерживаем, на СКА хоккейный в бюджете расходов нет. Зато есть 66 млн на самое необходимое — на пляжный футбол. Ясен пень, нет более необходимых расходов на сегодня».



Оксана Дмитриева предложила удержать с ЗСД, ШМСД и концессионного трамвая «Чижик» в совокупности 4 млрд рублей. Немало можно собрать и со сравнительно небольших статей, их Дмитриева перечисляла долго, и иногда получалось выразительно. «Расходы на содержание ГКУ «Центр содействия развитию институтов гражданского общества», — удивилась депутат. — 35 млн, сокращено лишь 5. Ну может, мы пока подождем с развитием институтов гражданского общества и сэкономим 30 млн?.. Расходы на воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи — 44 млн, снимают только 2. Ну может быть, в условиях кризиса и пандемии молодежь бесплатно будет у себя воспитывать гражданственность и патриотизм?»

Максим Резник не стал жонглировать цифрами бюджета, но продолжил смежную тему Геннадия Тимченко и спорта, остановившись на сносе СКК, который парламентарий приравнял к двойному убийству. «Есть вопросы, которые лежат за пределами любых расчетов, есть вещи, которые наносят оскорбление городу, — заявил он. — И в такой ситуации, конечно, я не буду поддерживать ни эту политику, ни этот бюджет». Тот факт, что город не отказывается от концессии, Резник объясняет связями Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, которых видит за проектом, — а стало быть, в бюджет пора вводить отдельную строчку для друзей президента.



Михаил Амосов тоже оскорблен, но не трагедией на СКК, а опять же Широтной магистралью скоростного движения. А если еще точнее — тем, что с депутатами даже не стали ничего обсуждать. «Это принципиально противоречит всей логике бюджетного процесса, — заявил он. — На миллиард сокращается программа «Молодежи — доступное жилье», потому что нет с конкретными людьми у вас соглашения. И ровно на миллиард вы начинаете новый проект по Восточному скоростному диаметру. Ну когда не хватает денег, не начинают новые стройки стоимостью 160 млрд рублей. Ну подождите год, обсудите с депутатами. Это расходные обязательства не Батанова, не Беглова, это обязательства Санкт-Петербурга, которые вы закладываете таким соглашением». Напомним, миллиард на подготовку к первому участку ШМСД появился при корректировке программы КРТИ.



Александр Егоров напомнил, что профильная комиссия ЗакСа несколько лет настаивала на увеличении расходов на противопожарную безопасность больниц. На заседании 14 мая председатель комздрава, по его словам, озвучил потребность — 132 млн рублей. В бюджете 2020 года — 899 тысяч, и даже пожар в больнице Св. Георгия этого не изменил. Вторая проблема: сокращение субсидий частным школам, которые обучают детей с особенностями развития. Егоров видит в этом возможное нарушение федерального законодательства.



Ольга Ходунова перечислила расходные статьи по здравоохранению и социальным учреждениям, которые теряют при корректировке, — например, на профилактику инфекционных заболеваний. Кроме того, она намерена настаивать на прямых выплатах потерявшим работу в результате эпидемии, на это требуется 3 млрд рублей.

«У нас 2 с лишним миллиарда заложены на взаимодействие органов госвласти со СМИ, — иронизировал Александр Рассудов. — Подешевле нельзя повзаимодействовать? Если органы государственной власти работают хорошо, о них и так все напишут».



Подводил итог спикер Вячеслав Макаров, и в актуальную повестку он щедро добавил пройденного материала. Например, в очередной раз за 8 лет вернулся к вопросу «Теплосети Санкт-Петербурга», обратившись к Батанову: «Ну купите вы «Теплосеть» за 1 рубль. А мы опять вот 3 млрд в бюджете заложили на их ремонт». Напомним, Смольный действительно инвестировал 3 млрд в трубы «Теплосети», докупив таким образом 6% ее акций. Теперь у города 34,4%, большей частью — через ГУП ТЭК, и именно ТЭКу перепало следующим: «Болтенков (гендиректор предприятия. — Прим. ред.) должен сейчас слушать, — заявил Макаров (и в этом слышалось президентское «послушайте меня внимательно»). — Как он будет выходить в своей красной куртке, когда будут приезжать депутаты на все прорывы, и как он будет все это оправдывать?.. На ГУП ТЭК-то посмотрите, как распределяются подряды в ГУП ТЭК, я слово «конкурс» опустил преднамеренно».



Теплоэнергетическая повестка спикера все не заканчивалась: «Газпром» предлагает 18 млрд на Пушкинский и Колпинский районы, кто-нибудь шевельнулся?» Надо думать, в этот момент напрягся уже не только Иван Болтенков, но и Алексей Миллер: разговоры такие и правда шли, но дальше дело не пошло.

В аппарате энергетического вице-губернатора Максима Шаскольского услышали. «Очередной этап переговоров о покупке «Теплосети» ведётся около полугода, — сообщили там «Фонтанке». — Однако компания не продаётся за рубль из-за позиции иностранного акционера. Но когда в городе рвётся труба, горожанам не важно, чья она. Поэтому, выделяя средства «Теплосети», город не только наращивает свою долю акций, но и финансирует ремонт наиболее изношенных и аварийных участков. По Колпинскому и Пушкинскому районам ведётся подготовительная работа, необходимая для заключения концессионного соглашения».



Напоследок Макаров снова вспомнил об уплотнительной застройке на Петроградской стороне (связь с бюджетом туманна), вкратце пересказал сюжет «Фонтанки» об отсутствии централизованной канализации на Петровском острове и объявил голосование. Законопроект приняли 41 голосом «за», при 4 — «против», и 4 — воздержавшихся. Судя по всему, второе чтение будет проходить по схожему сценарию: в бюджет еще придется доложить второй пакет помощи бизнесу за 9 млрд рублей. Так что Батанов сразу предупредил: «Не исключаю, что ко второму чтению мы будем снижать доходы и увеличивать дефицит».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»