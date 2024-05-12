Водитель автобуса, упавшего в Мойку, рассказал, как всё произошло и что было до этого

В Октябрьском районном суде 12 мая переводчик пересказала показания Рахматшоха Курбонова, водителя упавшего в Мойку автобуса. Накануне она вместе с адвокатом присутствовала в ИВС на Захарьевской. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.



Из пересказа следует, что когда 9 мая заканчивалась смена Курбонова, ему пришло сообщение, что в 05:30 он снова должен выйти на работу. Он уточнил эту информацию у нарядчицы, она подтвердила, что он стоит в расписании. Смену Курбонов сдал в полночь, пока добрался до дома и лег спать, было уже два часа ночи. Утром ему позвонили с вопросом, почему он не работе. Курбонов умылся холодной водой и отправился на общественном транспорте в парк на Екатерининский. По его словам (в пересказе переводчицы), на выбор ему предложили три автобуса. Он выбрал и поехал. Вскоре понял, что не работает один из поворотников, и отправился на шоссе Революции в ремонтную мастерскую. Пока он ждал ремонта, ему снова позвонили из парка и велели возвращаться за другим автобусом. Курбонов выбрал тот, на котором до этого уже несколько раз ездил. Из рассказа следует, что на линию Курбонов в итоге выехал около восьми утра. Примерно в 11 часов он заметил, что с тормозами что-то не так — автобус останавливается, но проезжая несколько лишних метров. Курбонов утверждает, что пассажиры делали ему на этот счет замечания.

