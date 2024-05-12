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    Водитель автобуса, упавшего в Мойку, рассказал, как всё произошло и что было до этого

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    В Октябрьском районном суде 12 мая переводчик пересказала показания Рахматшоха Курбонова, водителя упавшего в Мойку автобуса. Накануне она вместе с адвокатом присутствовала в ИВС на Захарьевской. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

    Из пересказа следует, что когда 9 мая заканчивалась смена Курбонова, ему пришло сообщение, что в 05:30 он снова должен выйти на работу. Он уточнил эту информацию у нарядчицы, она подтвердила, что он стоит в расписании. Смену Курбонов сдал в полночь, пока добрался до дома и лег спать, было уже два часа ночи. Утром ему позвонили с вопросом, почему он не работе. Курбонов умылся холодной водой и отправился на общественном транспорте в парк на Екатерининский. По его словам (в пересказе переводчицы), на выбор ему предложили три автобуса. Он выбрал и поехал. Вскоре понял, что не работает один из поворотников, и отправился на шоссе Революции в ремонтную мастерскую. Пока он ждал ремонта, ему снова позвонили из парка и велели возвращаться за другим автобусом. Курбонов выбрал тот, на котором до этого уже несколько раз ездил. Из рассказа следует, что на линию Курбонов в итоге выехал около восьми утра. Примерно в 11 часов он заметил, что с тормозами что-то не так — автобус останавливается, но проезжая несколько лишних метров. Курбонов утверждает, что пассажиры делали ему на этот счет замечания.

    Про аварию он помнит, как автобус ударился о бордюр и отскочил. Затем Курбонов пытался объехать машину, но не смог вырулить.

    Он выплыл из автобуса через разбитое лобовое стекло. Всплыл и услышал призывы с берега открывать люк. С помощью еще одного человека открыл его, помог вытащить мужчину. Пытался делать массаж сердца пострадавшему. Затем подплыл катер и забрал Курбонова.

    Напомним, днём 10 мая в Петербурге пассажирский автобус № 262 упал в реку Мойку. По данным СК, погибли семь человек. Возбуждено два уголовных дела. За рулем находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, он задержан в статусе подозреваемого. Перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался. Как видно на записи из салона, водитель в момент ДТП не спал. Автобус повело в сторону, водитель пытался вырулить, но не смог. Запись обрывается на моменте падения в воду. Задержан начальник автоколонны компании, которой принадлежит автобус.

    Сегодня Курбонову избирают меру пресечения. Адвокаты просили не отправлять его в СИЗО. Сам он заявил, что признаёт вину. «Я раскаиваюсь в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при наличии неисправной тормозной системы. Приношу свои соболезнования, понимаю, что это огромное горе», — говорится в протоколе допроса обвиняемого.

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