В Петербурге задержали начальника автоколонны компании, которой принадлежит упавший в Мойку автобус

Начальник автоколонны компании-владельца упавшего в Мойку автобуса №262 задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 статьи 238 УК РФ). Об этом 11 мая сообщает Следственный комитет РФ.

В СК отметили, что задержанный сотрудник ООО «Такси» по должностной инструкции отвечал за контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе и за режим труда и отдыха водителей.



По данным следствия, водителю упавшего с Поцелуева моста автобуса не обеспечили необходимое время отдыха.