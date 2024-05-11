В Петербурге задержали начальника автоколонны компании, которой принадлежит упавший в Мойку автобус

Начальник автоколонны компании-владельца упавшего в Мойку автобуса №262 задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 статьи 238 УК РФ). Об этом 11 мая сообщает Следственный комитет РФ.
Следственный комитет России
В СК отметили, что задержанный сотрудник ООО «Такси» по должностной инструкции отвечал за контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе и за режим труда и отдыха водителей.
По данным следствия, водителю упавшего с Поцелуева моста автобуса не обеспечили необходимое время отдыха.
Задержанному должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в офисе ООО «Такси» прошли обыски. Допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, а также изъята документация.
Лазурный Volgabus-4298.G4 упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. По последним данным «Фонтанки», из 8 пассажиров выжил лишь один, он находится в больнице. Также госпитализирован водитель. Полиция и СК возбудили уголовные дела. К месту трагедии продолжают нести цветы.
Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту, читайте в материале «Фонтанки».