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    Автобус упал в Мойку

    «Прислонялся к потолку губами, чтобы собрать воздух». Пассажир упавшего в Мойку автобуса рассказал о своем спасении

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    23 комментария

    Один из пассажиров лазурного автобуса, который в пятницу, 10 мая, оказался в Мойке, рассказал о произошедшем. Как стало известно «Фонтанке», сейчас пострадавший находится в городской больнице № 26 на улице Костюшко.

    По словам мужчины, в какой-то момент задняя правая часть автобуса ударилась о поребрик, затем он стал набирать скорость, повернул налево, где уже на Поцелуевом мосту влетел в легковой автомобиль. После этого пассажирский транспорт пробил ограждение моста и вылетел в Мойку, где начал тонуть.

    «Cтали падать в воду. Это вообще какие-то доли секунды, ничего не успели сработать. И моментально стала прибывать вода. Моментально. По колено, а потом вообще полностью все заполнено водой, моментально. Это секунды какие-то — доли секунд», — рассказал он.

    Пассажир в этот момент держался с женой за руки, но вскоре потерял ее в темной воде.

    «Темно было. Коричневая, темная вода. Ничего не видно, не понятно <…>. Я пытался выбить ногами стекла — вообще никак не получалось. Потом я к потолку прислонялся губами, чтобы собрать остатки воздуха. То ли получалось, то ли нет. Все так произошло, что даже не успел набрать воздуха», — продолжил он.

    Далее мужчина стал двигаться вперед по поручням, а потом потерял ориентацию. По словам мужчины, все происходило, как в темноте. «Потом резкий свет — меня вытаскивают. Я уже в таком был бессознательном состоянии. Меня вытащили и посадили на катер <…> ребята дагестанцы <…> Такие здоровые, спортивные ребята. Все мокрые. С них вода стекала, как и с меня», — рассказал пассажир и поблагодарил тех, кто его вытащил из упавшего в Мойку автобуса.

    «Чувствую я себя нормально. Шок только. Жена больше беспокоит. Что с женой? Это волнует. Я вообще готов хоть сейчас встать», — подытожил пострадавший.

    «Фонтанка» поговорила с теми, кто первыми пришел на помощь людям, которые находились в упавшем в реку автобусе.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.

    Спасатели МЧС России     подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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