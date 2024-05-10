«Прислонялся к потолку губами, чтобы собрать воздух». Пассажир упавшего в Мойку автобуса рассказал о своем спасении

Один из пассажиров лазурного автобуса, который в пятницу, 10 мая, оказался в Мойке, рассказал о произошедшем. Как стало известно «Фонтанке», сейчас пострадавший находится в городской больнице № 26 на улице Костюшко.

По словам мужчины, в какой-то момент задняя правая часть автобуса ударилась о поребрик, затем он стал набирать скорость, повернул налево, где уже на Поцелуевом мосту влетел в легковой автомобиль. После этого пассажирский транспорт пробил ограждение моста и вылетел в Мойку, где начал тонуть.

«Cтали падать в воду. Это вообще какие-то доли секунды, ничего не успели сработать. И моментально стала прибывать вода. Моментально. По колено, а потом вообще полностью все заполнено водой, моментально. Это секунды какие-то — доли секунд», — рассказал он.



Пассажир в этот момент держался с женой за руки, но вскоре потерял ее в темной воде.

«Темно было. Коричневая, темная вода. Ничего не видно, не понятно <…>. Я пытался выбить ногами стекла — вообще никак не получалось. Потом я к потолку прислонялся губами, чтобы собрать остатки воздуха. То ли получалось, то ли нет. Все так произошло, что даже не успел набрать воздуха», — продолжил он.



Далее мужчина стал двигаться вперед по поручням, а потом потерял ориентацию. По словам мужчины, все происходило, как в темноте. «Потом резкий свет — меня вытаскивают. Я уже в таком был бессознательном состоянии. Меня вытащили и посадили на катер <…> ребята дагестанцы <…> Такие здоровые, спортивные ребята. Все мокрые. С них вода стекала, как и с меня», — рассказал пассажир и поблагодарил тех, кто его вытащил из упавшего в Мойку автобуса.

