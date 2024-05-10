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    Автобус упал в Мойку

    «Фонтанка» поговорила с очевидцами, которые пришли на помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса

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    23 комментария

    Одними из первых, кто пришел на помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса, оказались уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев и Шахбан Джабраилов. О том, что депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев хочет представить их к награде, мужчины узнали от корреспондента «Фонтанки».

    «Мы проезжали мимо, ехали на пятничную молитву и по дороге увидели, как автобус падает в эту реку. Остановились. Быстренько подбежали. Увидели, что водитель не может открыть люк. Мы ему кричали, чтобы открыл люк. Он не смог. Я запрыгнул, подплыл к автобусу, открыл люк. Со мной были братья, они тоже запрыгнули в воду. Удалось вытащить женщину. Она была без сознания. Потом, смотрю, еще один пожилой мужчина был. Его смогли… Он там в сознании был», — рассказал Идрис Гаджиев.

    читатель «Фонтанки»

    По его словам, когда он прыгал в воду, то даже не думал о том, умеет он плавать или нет. «В тот момент там вообще непонятно что было, я вообще даже не думал ни о чем, я просто прыгнул. Я увидел, что люди тонут и им надо помочь», — рассказал мужчина.

    «Ничего такого особо героического мы не делали, просто выполнили свой гражданский долг, я считаю. Чем смогли помочь — помогли», — рассказал «Фонтанке» Шахбан Джабраилов. По его словам, увидев, что произошло на Поцелуевом мосту, решение было только одно — прыгнуть на помощь. К счастью, мужчина вырос в местах, где река всегда была под боком, так что проблем с плаванием у него не было.

    Депутат Госдумы тем не менее считает, что граждане, которые бросились на помощь, — настоящие герои. «Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств», — написал Бийсултан Хамзаев. Эту новость Идрис Гаджиев и Шахбан Джабраилов узнали от корреспондента «Фонтанки».

    «Не знаю, как это воспринимать. Там уже политика. Мы сделали то, что должны были сделать. Я считаю, что каждый человек должен был так поступить», — рассказал Шахбан Джабраилов.

    По его словам, в воду на помощь прыгнуло человек 7–8 и каждый пытался как-либо помочь. Водитель, который не мог открыть люк автобуса, находился в шоковом состоянии, рассказали мужчины.

    Идрис и Шахбан рассказали, что живут в Петербурге уже больше года, работают в строительной отрасли. Сегодня у них был выходной, во время которого они поехали на пятничную молитву.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео. Кадры спасения людей собрали здесь.

    Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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