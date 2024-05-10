«Фонтанка» поговорила с очевидцами, которые пришли на помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса

Одними из первых, кто пришел на помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса, оказались уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев и Шахбан Джабраилов. О том, что депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев хочет представить их к награде, мужчины узнали от корреспондента «Фонтанки». «Мы проезжали мимо, ехали на пятничную молитву и по дороге увидели, как автобус падает в эту реку. Остановились. Быстренько подбежали. Увидели, что водитель не может открыть люк. Мы ему кричали, чтобы открыл люк. Он не смог. Я запрыгнул, подплыл к автобусу, открыл люк. Со мной были братья, они тоже запрыгнули в воду. Удалось вытащить женщину. Она была без сознания. Потом, смотрю, еще один пожилой мужчина был. Его смогли… Он там в сознании был», — рассказал Идрис Гаджиев.

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По его словам, когда он прыгал в воду, то даже не думал о том, умеет он плавать или нет. «В тот момент там вообще непонятно что было, я вообще даже не думал ни о чем, я просто прыгнул. Я увидел, что люди тонут и им надо помочь», — рассказал мужчина.

«Ничего такого особо героического мы не делали, просто выполнили свой гражданский долг, я считаю. Чем смогли помочь — помогли», — рассказал «Фонтанке» Шахбан Джабраилов. По его словам, увидев, что произошло на Поцелуевом мосту, решение было только одно — прыгнуть на помощь. К счастью, мужчина вырос в местах, где река всегда была под боком, так что проблем с плаванием у него не было. Депутат Госдумы тем не менее считает, что граждане, которые бросились на помощь, — настоящие герои. «Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств», — написал Бийсултан Хамзаев. Эту новость Идрис Гаджиев и Шахбан Джабраилов узнали от корреспондента «Фонтанки».

«Не знаю, как это воспринимать. Там уже политика. Мы сделали то, что должны были сделать. Я считаю, что каждый человек должен был так поступить», — рассказал Шахбан Джабраилов.