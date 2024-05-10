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    Автобус упал в Мойку

    МЧС: три человека погибли в результате падения автобуса в Мойку

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    Появилась официальная информация о погибших и пострадавших в результате падения пассажирского автобуса в Мойку в Петербурге.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    «Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса 9 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. К сожалению, 3 человека скончались. Водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды», — говорится в сообщении МЧС РФ.

    Водолазные спасательные работы завершены. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    Лазурный автобус ООО «Такси», следовавший по маршруту № 262, с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Как сообщили в комитете по транспорту, водитель автобуса при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. ДТП попало на видео. Следком и МВД возбудили уголовные дела, в статьях которых упоминается «смерть двух и более лиц». По данным МВД, водитель доставлен для разбирательства в полицию. Мы ведем онлайн-трансляцию.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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