МЧС: три человека погибли в результате падения автобуса в Мойку

Появилась официальная информация о погибших и пострадавших в результате падения пассажирского автобуса в Мойку в Петербурге.
«Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса 9 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. К сожалению, 3 человека скончались. Водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды», — говорится в сообщении МЧС РФ.
Водолазные спасательные работы завершены. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.
Лазурный автобус ООО «Такси», следовавший по маршруту № 262, с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Как сообщили в комитете по транспорту, водитель автобуса при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. ДТП попало на видео. Следком и МВД возбудили уголовные дела, в статьях которых упоминается «смерть двух и более лиц». По данным МВД, водитель доставлен для разбирательства в полицию. Мы ведем онлайн-трансляцию.