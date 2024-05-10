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    Автобус упал в Мойку

    Как спасали пассажиров упавшего в Мойку автобуса. Главные фото и видео дня

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    Первые сообщения от очевидцев о том, что лазурный автобус, протаранив заграждение, упал в Мойку, появились 10 мая около 13:10. Несколько водителей машин, оказавшихся рядом с ДТП, бросились в реку и стали вытаскивать пассажиров. «Побросали машины, выскочили, все бросились в воду, несмотря ни на что», — рассказала свидетельница событий Ольга.

    читатель «Фонтанки»

    Позднее депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем телеграм-канале рассказал, что в спасательной операции принимали участие уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. По его словам, они работают в строительной сфере и ехали на пятничную молитву. С ними уже пообщалась «Фонтанка».

    Фото: Бийсултан Хамзаев, депутат Государственной Думы ФС РФ
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    Следом на место прибыли катера полиции и МЧС. Спасатели откачивали пострадавших пассажиров, в том числе прямо на крыше автобуса.

    Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

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    читатель «Фонтанки»

    Других на катерах доставляли на берег и передавали скорой помощи. После этого медики подхватывали из-под них носилки и бежали принимать новых поднятых из воды.

    Фото: Бийсултан Хамзаев, депутат Государственной Думы ФС РФ

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.

    Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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