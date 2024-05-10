Как спасали пассажиров упавшего в Мойку автобуса. Главные фото и видео дня

Первые сообщения от очевидцев о том, что лазурный автобус, протаранив заграждение, упал в Мойку, появились 10 мая около 13:10. Несколько водителей машин, оказавшихся рядом с ДТП, бросились в реку и стали вытаскивать пассажиров. «Побросали машины, выскочили, все бросились в воду, несмотря ни на что», — рассказала свидетельница событий Ольга.
читатель «Фонтанки»
Позднее депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем телеграм-канале рассказал, что в спасательной операции принимали участие уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. По его словам, они работают в строительной сфере и ехали на пятничную молитву. С ними уже пообщалась «Фонтанка».
Следом на место прибыли катера полиции и МЧС. Спасатели откачивали пострадавших пассажиров, в том числе прямо на крыше автобуса.
Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
читатель «Фонтанки»
Других на катерах доставляли на берег и передавали скорой помощи. После этого медики подхватывали из-под них носилки и бежали принимать новых поднятых из воды.