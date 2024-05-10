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    Автобус упал в Мойку

    Депутат Госдумы показал фото тех, кто первым пришел на помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса

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    Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович первыми пришли на помощь людям, которые оказались в тонущем автобусе в Петербурге. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в своем телеграм-канале.

    Фото: Бийсултан Хамзаев, депутат Государственной Думы ФС РФ
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    «Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву», — написал он.

    Видео с мужчинами, которые первыми прыгнули в воду для спасения, ранее опубликовала «Фонтанка».

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Водитель задержан.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что лично осуществляет координацию работы.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

    Фото: Бийсултан Хамзаев, депутат Государственной Думы ФС РФ

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    Падение автобусаМойка
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    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
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