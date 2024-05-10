«Режим труда и отдыха был соблюден». Перевозчик — о состоянии водителя и автобуса, упавшего в Мойку

Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.



Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.



«Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.