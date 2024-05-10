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    «Режим труда и отдыха был соблюден». Перевозчик — о состоянии водителя и автобуса, упавшего в Мойку

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    Автобус, упавший в Мойку, 7 мая прошел плановое техобслуживание, был исправен и перед выходом на линию в пятницу также прошёл необходимый технический осмотр. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Вест-Сервис».

    Роман Юренев, представитель ООО «Вест-Сервис»

    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    Водитель, по данным компании, прошёл необходимое медицинское освидетельствование. Режим труда и отдыха был соблюден, говорит перевозчик.

    Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

    Представитель ООО «Вест-Сервис» Роман Юренев сообщил журналистам, что водитель совершил ДТП «на пятом часу работы». По его словам, сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом ранее в ГУ МВД сказали, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию.

    По нашим данным, за рулем автобуса, упавшего в Мойку, находился 44-летний водитель по имени Рахматшох. Сама машина зарегистрирована на компанию, аффилированную с «Питеравто». Про автобус известно, что это новый газомоторный Volgabus-4298.G4. Зарегистрирован он на ООО «Автотранспортная компания», но путаница кажущаяся. Дело в том, что ООО «Такси», которое обслуживает этот маршрут, ранее сменило собственника: вместо основателя компании Татьяны Калюжной им стал Павел Кузнецов. Однако у «Такси» и «Вест-Сервиса» общая диспетчеризация и общие каналы связи с прессой; по сути, «Такси» стало частью конгломерата, который контролирует владелец «Питеравто» Леонид Бондаренко. Он же значится бенефициаром «Автотранспортной компании», на которую записан этот автобус. У «Вест Сервиса» и «Автотранспортной компании» общий гендиректор — Леонид Паскипарт.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.

    Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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