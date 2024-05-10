«Режим труда и отдыха был соблюден». Перевозчик — о состоянии водителя и автобуса, упавшего в Мойку

Автобус, упавший в Мойку, 7 мая прошел плановое техобслуживание, был исправен и перед выходом на линию в пятницу также прошёл необходимый технический осмотр. Об этом сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Вест-Сервис».
Роман Юренев, представитель ООО «Вест-Сервис»
Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Водитель, по данным компании, прошёл необходимое медицинское освидетельствование. Режим труда и отдыха был соблюден, говорит перевозчик.
Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
Представитель ООО «Вест-Сервис» Роман Юренев сообщил журналистам, что водитель совершил ДТП «на пятом часу работы». По его словам, сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом ранее в ГУ МВД сказали, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию.
По нашим данным, за рулем автобуса, упавшего в Мойку, находился 44-летний водитель по имени Рахматшох. Сама машина зарегистрирована на компанию, аффилированную с «Питеравто». Про автобус известно, что это новый газомоторный Volgabus-4298.G4. Зарегистрирован он на ООО «Автотранспортная компания», но путаница кажущаяся. Дело в том, что ООО «Такси», которое обслуживает этот маршрут, ранее сменило собственника: вместо основателя компании Татьяны Калюжной им стал Павел Кузнецов. Однако у «Такси» и «Вест-Сервиса» общая диспетчеризация и общие каналы связи с прессой; по сути, «Такси» стало частью конгломерата, который контролирует владелец «Питеравто» Леонид Бондаренко. Он же значится бенефициаром «Автотранспортной компании», на которую записан этот автобус. У «Вест Сервиса» и «Автотранспортной компании» общий гендиректор — Леонид Паскипарт.