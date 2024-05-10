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    Стала известна личность водителя автобуса, упавшего в Мойку

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    За рулем автобуса, упавшего в «Мойку», находился 44-летний водитель по имени Рахматшох. Сама машина зарегистрирована на компанию, аффилированную с «Питеравто».

    По данным «Фонтанки», 44 года водителю исполнилось в январе этого года, зарегистрирован он в Петербурге. Человек с идентичными персональными данными ранее числился кондуктором у другого перевозчика.

    Что касается машины, то это новый газомоторный Volgabus-4298.G4. Зарегистрирован он на ООО «Автотранспортная компания», но путаница кажущаяся. Дело в том, что ООО «Такси», которое обслуживает этот маршрут, ранее сменило собственника: вместо основателя компании Татьяны Калюжной им стал Павел Кузнецов. Однако у «Такси» и «Вест-Сервиса» общая диспетчеризация и общие каналы связи с прессой; по сути, «Такси» стало частью конгломерата, который контролирует владелец «Питеравто» Леонид Бондаренко. Он же значится бенефициаром «Автотранспортной компании», на которую записан этот автобус. У «Вест Сервиса» и «Автотранспортной компании» общий гендиректор — Леонид Паскипарт.

    Около часа дня пассажирский автобус упал в Мойку, протаранив забор. В результате в воде оказались около 20 человек, включая водителя. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, СК, прокуратуры, МЧС и медики скорой помощи. По предварительной информации «Фонтанки», известно о четверых погибших, однако число жертв, по другим данным, может достигать шести. Следком и МВД возбудили уголовные дела, в статьях которых упоминается «смерть двух и более лиц».

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