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    Автобус упал в Мойку

    «Увидели из люка торчащие пальцы людей». Петербуржец рассказал, как помогал спасать людей из тонущего в Мойке автобуса

    20011
    6 комментариев

    Вслед за уроженцами Дагестана Идрисом Гаджиевым, Шахбаном Джабраиловым и Мухаммадом Гасановым на помощь пассажирам тонущего в Мойке автобуса пришел житель Петербурга родом из Узбекистана Илхом Эргашев.

    Фото: предоставлено Илхомом Эргашевым
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    Он рассказал «Фонтанке», что в момент ДТП ехал на пятничную молитву. «Я стоял на светофоре, автобус сначала в бордюр ударился, потом впереди меня в машину каршеринга», — рассказал Илхом Эргашев. Мужчина, не раздумывая, бросил заведенную машину, снял куртку, оставил телефон и выпрыгнул в реку. «Сначала ребята-дагестанцы, потом я», — сообщил он.

    По словам Эргашева, первым на крышу автобуса самостоятельно вышел водитель. Но ни у него, ни у пассажиров внутри не получалось открыть люк. «Увидели из люка торчащие пальцы людей, они кричали «открывай», и мы выпрыгнули», — рассказал он.

    Оказавшись на крыше автобуса, мужчины смогли вытащить двух человек. Первый пришел в себя. Второго откачать не удалось. Залезть в автобус через люк они не рискнули. «Потому что страшно было, без страховки, без ничего», — признался Илхом Эргашев.

    По его словам, он и другие мужчины, бросившиеся на помощь, находились на крыше автобуса до приезда спасателей.

    В Петербурге Илхом Эргашев живет 20 лет, он гражданин России, сейчас подрабатывает водителем такси.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Водитель задержан.

    Фото: предоставлено Илхомом Эргашевым

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео. Кадры спасения людей собрали здесь.

    Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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