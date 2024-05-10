«Увидели из люка торчащие пальцы людей». Петербуржец рассказал, как помогал спасать людей из тонущего в Мойке автобуса

Вслед за уроженцами Дагестана Идрисом Гаджиевым, Шахбаном Джабраиловым и Мухаммадом Гасановым на помощь пассажирам тонущего в Мойке автобуса пришел житель Петербурга родом из Узбекистана Илхом Эргашев.

Он рассказал «Фонтанке», что в момент ДТП ехал на пятничную молитву. «Я стоял на светофоре, автобус сначала в бордюр ударился, потом впереди меня в машину каршеринга», — рассказал Илхом Эргашев. Мужчина, не раздумывая, бросил заведенную машину, снял куртку, оставил телефон и выпрыгнул в реку. «Сначала ребята-дагестанцы, потом я», — сообщил он.

По словам Эргашева, первым на крышу автобуса самостоятельно вышел водитель. Но ни у него, ни у пассажиров внутри не получалось открыть люк. «Увидели из люка торчащие пальцы людей, они кричали «открывай», и мы выпрыгнули», — рассказал он.

Оказавшись на крыше автобуса, мужчины смогли вытащить двух человек. Первый пришел в себя. Второго откачать не удалось. Залезть в автобус через люк они не рискнули. «Потому что страшно было, без страховки, без ничего», — признался Илхом Эргашев.



По его словам, он и другие мужчины, бросившиеся на помощь, находились на крыше автобуса до приезда спасателей.

В Петербурге Илхом Эргашев живет 20 лет, он гражданин России, сейчас подрабатывает водителем такси.