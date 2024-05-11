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    Автобус упал в Мойку

    Люди продолжают нести цветы на Поцелуев мост после трагедии с автобусом

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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Неравнодушные жители Петербурга продолжают нести цветы к Поцелуеву мосту, где вчера пассажирский автобус упал в реку Мойку. По последним данным, в результате аварии погибли 7 человек. В больнице по-прежнему находятся водитель и 56-летний пассажир.

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    Накануне вечером, как только оперативные службы закончили работы на Большой Морской, к временному ограждению стали нести цветы.

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    Утром 11 мая на Большой Морской также были замечены аварийные службы, которые занимались починкой забора и думали, как поставить на место 2,6-тонные якоря у Военно-морского музея, которые при аварии снес автобус. Как писала «Фонтанка», на артефактах остались следы лазурной краски.

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    Пассажирский автобус упал в Мойку 10 мая около 13:00. За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался. На данный момент известно о семерых погибших. Расследуются два уголовных дела: одно — по линии МВД, второе — Следственным комитетом.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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