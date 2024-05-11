В упавшем в Мойку автобусе выжили только водитель и один пассажир. Всего в салоне было восемь человек

Предварительно среди выживших в смертельном ДТП на реке Мойке остались только водитель автобуса №262 и 56-летний мужчина, доставленный в противошоковую палату городской больницы №26. Остальные пострадавшие скончались, об этом 11 мая стало известно «Фонтанке».

По предварительной информации, на утро 11 мая известно, что среди погибших: