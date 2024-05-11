В упавшем в Мойку автобусе выжили только водитель и один пассажир. Всего в салоне было восемь человек

Предварительно среди выживших в смертельном ДТП на реке Мойке остались только водитель автобуса №262 и 56-летний мужчина, доставленный в противошоковую палату городской больницы №26. Остальные пострадавшие скончались, об этом 11 мая стало известно «Фонтанке».
По предварительной информации, на утро 11 мая известно, что среди погибших:
- Марина Ю., 28 лет;
- Елена Ш., 41 год;
- Тамара Г., 71 год;
- Дмитрий Л., 35 лет;
- Андрей Р., 55 лет;
- Алексей Х., 72 года;
- женщина, 60 лет, чью личность до сих пор не удалось установить.
В тяжелом состоянии в горбольнице №26 находится 56-летний пассажир. Накануне врачи медицинского учреждения сообщали, что у пациента имеет место утопление, аспирация пресной водой, двусторонняя аспирационная пневмония. Мужчина находится в отделении реанимации.
«Я пытался выбить ногами стекла — вообще никак не получалось. Потом я к потолку прислонялся губами, чтобы собрать остатки воздуха. То ли получалось, то ли нет», — рассказал сам выживший.
Пассажирский автобус упал в Мойку 10 мая около 13:00. За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался.
Расследуется два уголовных дела. Накануне на Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП.