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    Автобус упал в Мойку

    В упавшем в Мойку автобусе выжили только водитель и один пассажир. Всего в салоне было восемь человек

    39442
    41 комментарий

    Предварительно среди выживших в смертельном ДТП на реке Мойке остались только водитель автобуса №262 и 56-летний мужчина, доставленный в противошоковую палату городской больницы №26. Остальные пострадавшие скончались, об этом 11 мая стало известно «Фонтанке».

    По предварительной информации, на утро 11 мая известно, что среди погибших:

    1. Марина Ю., 28 лет;
    2. Елена Ш., 41 год;
    3. Тамара Г., 71 год;
    4. Дмитрий Л., 35 лет;
    5. Андрей Р., 55 лет;
    6. Алексей Х., 72 года;
    7. женщина, 60 лет, чью личность до сих пор не удалось установить.

    В тяжелом состоянии в горбольнице №26 находится 56-летний пассажир. Накануне врачи медицинского учреждения сообщали, что у пациента имеет место утопление, аспирация пресной водой, двусторонняя аспирационная пневмония. Мужчина находится в отделении реанимации.

    «Я пытался выбить ногами стекла — вообще никак не получалось. Потом я к потолку прислонялся губами, чтобы собрать остатки воздуха. То ли получалось, то ли нет», — рассказал сам выживший.

    Пассажирский автобус упал в Мойку 10 мая около 13:00. За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался.

    Расследуется два уголовных дела. Накануне на Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП.

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    Комментарии 41

    Zdobsi11 Мая 2024 в 12:13
    Страшно ездить на таких ПАЗиках, да и просто автобусах. Дело не в них, а в техобслуживании. И в водителях. Тормоза срабатывают, но не плавно, бьёт, что то трещит. Ради интереса, когда приходится ездить-обращаю внимание. Двигатели тоже имеют проблемы. Должно быть 800 обороов, там холостые 1100, распыл неправильный, автобус не тянет. Едешь-звук от тормозов, скрипит или бьёт или видно, что не сразу срабатывает. Надо бы сделать, но видимо "добивают" просто эту технику, потом двигатель выкинуди, новый поставили. И тормоза тоже явно визуально проверяют. А уж остановить автобус можно было об стену дома-это было бы меньшее зло. Ну или движок выключить. Вообщем, вопросов больше чем ответов, почему такие реакции у водителя и что вообще произошло. Соболезнования родственникам погибших. Такое не должно повторяться.
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