Временное ограждение на Поцелуевом мосту превратилось в народный мемориал. Люди несут туда цветы

На Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП, в ходе которого 10 мая автобус упал в Мойку. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
На месте, где автобус пробил ограду, установлено временное заграждение. Туда жители города несут цветы.
Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по
Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. По последним данным, скончались семеро. Возбуждено два уголовных дела, водитель задержан в статусе подозреваемого.
«Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.