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    Автобус упал в Мойку

    Временное ограждение на Поцелуевом мосту превратилось в народный мемориал. Люди несут туда цветы

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    8 комментариев

    На Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП, в ходе которого 10 мая автобус упал в Мойку. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    На месте, где автобус пробил ограду, установлено временное заграждение. Туда жители города несут цветы.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.

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    Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. По последним данным, скончались семеро. Возбуждено два уголовных дела, водитель задержан в статусе подозреваемого.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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