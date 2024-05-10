СК: из-за падения автобуса в Мойку погибли семь человек

Число погибших из-за падения пассажирского автобуса в Мойку увеличилось до семи человек. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщила пресс-служба СК РФ .



«Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», — говорится в сообщении следкома.

