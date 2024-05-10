Реклама

    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, с-з

    758мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Автобус упал в Мойку

    СК: из-за падения автобуса в Мойку погибли семь человек

    19471
    18 комментариев

    Число погибших из-за падения пассажирского автобуса в Мойку увеличилось до семи человек. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщила пресс-служба СК РФ.

    «Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», — говорится в сообщении следкома.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста около часа дня 10 мая. Спасателям удалось поднять из затонувшего автобуса девятерых, трое из которых скончались. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, четверо находятся в клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. В НИИ имени Джанелидзе доставили двух пострадавших, еще одного — в горбольницу № 26 на улице Костюшко.

    Падение автобуса удалось заснять с воды. Мы следим за информацией в режиме онлайн.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогибшиеМойкаПадение автобуса
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ39

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close