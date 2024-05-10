Падение автобуса в Мойку засняли с воды

Момент падения лазурного автобуса с Поцелуева моста в Мойку попал на видео одного из катеров, который находился в момент ДТП на реке. Кадры аварии оказались в распоряжении «Фонтанки».

На записи видно, как в воду летит сначала ограда, а затем и сам кузов автобуса. Известно, что в салоне находилось около 15 человек, по информации МЧС , трое погибли, еще четверо находятся в клинической смерти. В НИИ имени Джанелидзе доставили двух пострадавших , еще одного — в горбольницу №26 на улице Костюшко.

Расследуется два уголовных дела, которые возбудили Следственный комитет и МВД. Петербургская полиция успела допросить водителя в качестве подозреваемого. На данный момент он задержан .

Первыми на помощь бросились проезжавшие мимо жители Петербурга. «Фонтанка» поговорила с ними о том, как бесстрашные мужчины прыгнули в холодную воду, чтобы спасти пассажиров.

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