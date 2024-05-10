Реклама

    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 5

    3 м/с, сев

    757мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Автобус упал в Мойку

    Стало известно состояние пострадавших при падении автобуса в Мойку

    16710
    6 комментариев

    В результате ДТП с автобусом, который упал в Мойку вместе с пассажирами, в больницы Петербурга попали три человека. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает пресс-служба комздрава.

    В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили мужчину, который находится в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа. Пациент находится в диагностической палате.

    «Ему была выполнена компьютерная рентгенография, томография всех поврежденных зон. Осмотрен неврологом, терапевтом, хирургом», — рассказал председателю комитета по здравоохранения Дмитрию Лисовцу врач НИИ Джанелидзе.

    Кроме того, в состоянии средней степени тяжести в Джанелидзе оказалась женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами спинки носа, переломом костей носа и ссадинами на теле. Обследования выполнены в полном объеме — компьютерная томография (голова, грудь, живот, конечности). Она была осмотрена неврологом, который назначил лечение.

    Еще одного пострадавшего — 56-летнего мужчину — в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 26 на улице Костюшко. Пациент находится в сознании, его поместили в противошоковую палату, где ему выполнили все необходимые обследования: КТ головного мозга, грудной клетки, живота, малого таза, УЗИ органов брюшной полости. Выполнено эхо сердца. Осмотрен неврологом, реаниматологом, нейрохирургом, урологом, хирургом. У пациента имеет место утопление, аспирация пресной водой, двусторонняя аспирационная пневмония. Мужчина находится в отделении реанимации.

    «Я пытался выбить ногами стекла — вообще никак не получалось. Потом я к потолку прислонялся губами, чтобы собрать остатки воздуха. То ли получалось, то ли нет», — сообщил выживший.

    Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что спасателям удалось поднять из затонувшего автобуса девятерых, три из которых скончались. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, четверо находятся в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Автобус
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ22

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close