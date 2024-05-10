Стало известно состояние пострадавших при падении автобуса в Мойку

В результате ДТП с автобусом, который упал в Мойку вместе с пассажирами, в больницы Петербурга попали три человека. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает пресс-служба комздрава.



В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили мужчину, который находится в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа. Пациент находится в диагностической палате.