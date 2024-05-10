Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса. Мужчина проходит как подозреваемый

Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса в рамках уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 44-летний мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, сообщает 10 мая пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», за рулем автобуса находился 44-летний водитель по имени Рахматшох. Сама машина зарегистрирована на компанию, аффилированную с «Питеравто». О водителе известно, что он попал в аварию «на пятом часу работы». Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

