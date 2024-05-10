Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса. Мужчина проходит как подозреваемый

Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса в рамках уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 44-летний мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, сообщает 10 мая пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По данным «Фонтанки», за рулем автобуса находился 44-летний водитель по имени Рахматшох. Сама машина зарегистрирована на компанию, аффилированную с «Питеравто». О водителе известно, что он попал в аварию «на пятом часу работы». Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. По предварительным данным, водитель ехал по маршруту 262 по Большой Морской улице, когда выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, и тогда автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.
Спасателям удалось поднять из затонувшего автобуса девятерых, три из которых скончались. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, четверо находятся в клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела.