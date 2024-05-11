В офисе компании-владельца упавшего в Мойку автобуса прошли обыски. Следователи проверят, как водитель получил гражданство

Обыски прошли в компании «Такси», которой принадлежит упавший в реку Мойку с Поцелуева моста автобус №262. Допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, а также изъята документация, сообщает 11 мая Следственный комитет России.



Расследование уголовного дела взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Следствию поручили изучить, каким образом организатор перевозок обеспечивал права сотрудников, как проходил отбор и прием на работу водителей, как проводился медицинский осмотр перед выездом на линию, а также как обслуживались автобусы. Также проверят законность получения гражданства РФ водителем упавшего с моста автобуса.

