В офисе компании-владельца упавшего в Мойку автобуса прошли обыски. Следователи проверят, как водитель получил гражданство

Обыски прошли в компании «Такси», которой принадлежит упавший в реку Мойку с Поцелуева моста автобус №262. Допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, а также изъята документация, сообщает 11 мая Следственный комитет России.
Расследование уголовного дела взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Следствию поручили изучить, каким образом организатор перевозок обеспечивал права сотрудников, как проходил отбор и прием на работу водителей, как проводился медицинский осмотр перед выездом на линию, а также как обслуживались автобусы. Также проверят законность получения гражданства РФ водителем упавшего с моста автобуса.
ГСУ СК России по Петербургу ходатайствует о передаче в свое производство уголовного дела, расследуемого органами внутренних дел.
Лазурный Volgabus-4298.G4 упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. По последним данным «Фонтанки», из 8 пассажиров выжил лишь один, он находится в больнице. Также госпитализирован водитель. Полиция и СК возбудили уголовные дела. К месту трагедии продолжают нести цветы.
Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту, читайте в материале «Фонтанки».