Страшный выходной. Что случилось на Поцелуевом мосту, где в реку упал автобус

Около часа дня 10 мая автобус
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
На первых же кадрах с места происшествия видно, что в воду прыгают люди из проезжавших мимо автомобилей. Впоследствии их имена станут известны. Это дагестанцы Идрис Гаджиев, Шахбад Джабраилов, Мухаммад Гасанов, уроженец Киргизии узбек Илхом Эргашев, уроженец Казахстана Ерхан Аханов. Последний рассказывал, что ему помогал еще некий Владимир, и, по данным «Фонтанки», человек с таким именем после обращался за медпомощью из-за обморожения. Кроме того, подключились экипажи речных судов, оказавшихся рядом. «Фонтанка» поговорила с теми, кто бросился помогать в первые секунды.
«Фонтанка.ру»
Водолазы доставали людей из воды, пострадавших везли в больницы, в частности, в НИИ имени Джанелидзе и горбольницу
«Фонтанка.ру»
Изначально экстренные службы сообщили о том, что достали девять человек, трое погибли. Затем число жертв выросло до четырех. Вечером пришли еще более неутешительные новости: семь погибших.
На данный момент известны имена не всех. Одна из них —
Автобус, который упал в Мойку, — это газомоторный Volgabus-4298.G4 среднего класса 2022 года выпуска. Сам
Игнат Черняев / «Фонтанка.ру»
После завершения спасательной операции автобус подняли из воды и увезли, вероятно, для совершения следственных действий. Уголовные дела возбуждены по
В качестве подозреваемого задержан водитель автобус. Информации о нем немного: это
По данным «Фонтанки», сам водитель при опросе после падения автобуса заявил о неисправности тормозов. А в СМИ, со ссылкой на его супругу, появилась информация, что якобы мужчина отдохнул считаные часы перед выходом на рейс после того, как накануне работал до ночи. Представитель перевозчика заявил, что автобус совсем недавно — 7 мая — прошел техобследование, а водитель — предрейсовый медосмотр. Днем ранее, по данным компании, ее сотрудник отработал
В отношении самой компании «Такси» началась всестороння проверка. По ее итогам будет дана рекомендация — и собеседники «Фонтанки» считают вероятным итогом расторжение действующих контрактов с предприятием.
На самом Поцелуевом мосту уничтоженную часть ограды заменили времянкой, которая тут же превратилась в стихийный мемориал, там появились цветы. Ударом снесло и два якоря
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
Свои соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, создана комиссия для установления всех обстоятельств и оказания помощи пострадавшим.