Страшный выходной. Что случилось на Поцелуевом мосту, где в реку упал автобус

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Около часа дня 10 мая автобус 262-го маршрута вырулил с Крюкова канала налево на Большую Морскую улицу, которая в этом месте представляет собой набережную Мойки, и проехал до Поцелуева моста. Но вместо того, чтобы повернуть в своей полосе направо на мост, завилял, выскочил «на встречку», задел две машины, развернулся и въехал в ограду моста, пробив ее. Автобус упал в воду и в считаные секунды затонул. Это сняли камеры видеонаблюдения, а также пассажиры проходящих катеров.

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка.ру»

На первых же кадрах с места происшествия видно, что в воду прыгают люди из проезжавших мимо автомобилей. Впоследствии их имена станут известны. Это дагестанцы Идрис Гаджиев, Шахбад Джабраилов, Мухаммад Гасанов, уроженец Киргизии узбек Илхом Эргашев, уроженец Казахстана Ерхан Аханов. Последний рассказывал, что ему помогал еще некий Владимир, и, по данным «Фонтанки», человек с таким именем после обращался за медпомощью из-за обморожения. Кроме того, подключились экипажи речных судов, оказавшихся рядом. «Фонтанка» поговорила с теми, кто бросился помогать в первые секунды.

«Фонтанка.ру»

Водолазы доставали людей из воды, пострадавших везли в больницы, в частности, в НИИ имени Джанелидзе и горбольницу № 26 . Один из них рассказывал, как салон автобуса мгновенно наполнился водой и как он пытался схватить ртом последние глотки воздуха под потолком.



«Фонтанка.ру»

Изначально экстренные службы сообщили о том, что достали девять человек, трое погибли. Затем число жертв выросло до четырех. Вечером пришли еще более неутешительные новости: семь погибших.



На данный момент известны имена не всех. Одна из них — 28-летняя Марина Ю. , в Петербурге она проживала на Косой линии Васильевского острова, продавала натуральную косметику и вела блог. У нее остался маленький сын. Вторая — 41-летняя Елена Ш. , в прошлом руководитель шести разных коммерческих фирм. Судя по соцсетям, у нее есть 13-летняя дочка. Третий — Андрей Р. , прописанный в Петергофе. Предположительно, он работал на табачной фабрике, а позже — оператором на производстве маргаринов и жиров на Парнасе.



Автобус, который упал в Мойку, — это газомоторный Volgabus-4298.G4 среднего класса 2022 года выпуска. Сам 262-й маршрут обслуживает ООО «Такси» — самый мелкий из четырех коммерческих перевозчиков, которым достались маршруты в рамках транспортной реформы, у него их 11. Вскоре после того, как была введена новая модель транспортного обслуживания, многолетняя собственница Татьяна Калюжная вышла из компании, продав ее Павлу Кузнецову. Тем не менее работу ООО «Такси» координирует «Вест-Сервис» — крупный перевозчик из конгломерата, бенефициаром которого является Леонид Бондаренко. Машина зарегистрирована на ООО «Автотранспортная компания», у которого с «Вест-Сервисом» общий директор.



Игнат Черняев / «Фонтанка.ру»

После завершения спасательной операции автобус подняли из воды и увезли, вероятно, для совершения следственных действий. Уголовные дела возбуждены по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).





В качестве подозреваемого задержан водитель автобус. Информации о нем немного: это 44-летний Рахматшох Курбонов, он уроженец Таджикистана, вероятно, ранее работал кондуктором у другого перевозчика. В картотеке судов сохранилась информация о составленном на него протоколе за оставление места ДТП, в которое он попал на своей машине в 2022 году, но тогда дело прекратили за малозначительностью, самому ему вынесли устное замечание.



По данным «Фонтанки», сам водитель при опросе после падения автобуса заявил о неисправности тормозов. А в СМИ, со ссылкой на его супругу, появилась информация, что якобы мужчина отдохнул считаные часы перед выходом на рейс после того, как накануне работал до ночи. Представитель перевозчика заявил, что автобус совсем недавно — 7 мая — прошел техобследование, а водитель — предрейсовый медосмотр. Днем ранее, по данным компании, ее сотрудник отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов был на линии, режим труда и отдыха соблюдался.



В отношении самой компании «Такси» началась всестороння проверка. По ее итогам будет дана рекомендация — и собеседники «Фонтанки» считают вероятным итогом расторжение действующих контрактов с предприятием.



На самом Поцелуевом мосту уничтоженную часть ограды заменили времянкой, которая тут же превратилась в стихийный мемориал, там появились цветы. Ударом снесло и два якоря 18 века , которые стоят у Военно-морского музея.

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка.ру»

Свои соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, создана комиссия для установления всех обстоятельств и оказания помощи пострадавшим.

