44-летний водитель автобуса, который упал 10 мая в Мойку, ранее попадал в ДТП на Васильевском острове и уезжал с места происшествия. В тот раз наказывать его не стали.
Судя по карточке суда, протокол в отношении него составили летом 2022 года. 5 июня он ехал по 4-й линии Васильевского острова на ВАЗ 21150 и у дома № 2 по набережной Смоленки при проезде нерегулируемого перекрёстка столкнулся со «Шкодой», «при этом повредив ему: передний бампер с накладкой и решеткой, левый указатель поворота, левое переднее крыло, левый подкрылок». После чего оставил место ДТП.
Василеостровский районный суд отправил дело по подведомственности — в мировой суд. Вскоре его рассмотрели и прекратили производство в связи с малозначительностью. Водитель отделался устным замечанием. Других свидетельств о претензиях к мужчине в мировых судах за последние 6 лет нет.
Ранее представитель перевозчика заявил, что режим труда и отдыха при выпуске автобуса № 262 на линию был соблюден, водитель прошел предрейсовый медосмотр, а сама авария случилась на 5-м часу смены. По данным «Фонтанки», человек с идентичными персональными данными еще несколько лет назад числился кондуктором у другого перевозчика.
Водителю упавшего в Мойку автобуса ранее вменяли оставление места ДТП. Но ограничились замечанием
44-летний водитель автобуса, который упал 10 мая в Мойку, ранее попадал в ДТП на Васильевском острове и уезжал с места происшествия. В тот раз наказывать его не стали.
Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.
Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.
«Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.