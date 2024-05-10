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    Водителю упавшего в Мойку автобуса ранее вменяли оставление места ДТП. Но ограничились замечанием

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    44-летний водитель автобуса, который упал 10 мая в Мойку, ранее попадал в ДТП на Васильевском острове и уезжал с места происшествия. В тот раз наказывать его не стали.

    Судя по карточке суда, протокол в отношении него составили летом 2022 года. 5 июня он ехал по 4-й линии Васильевского острова на ВАЗ 21150 и у дома № 2 по набережной Смоленки при проезде нерегулируемого перекрёстка столкнулся со «Шкодой», «при этом повредив ему: передний бампер с накладкой и решеткой, левый указатель поворота, левое переднее крыло, левый подкрылок». После чего оставил место ДТП.

    Василеостровский районный суд отправил дело по подведомственности — в мировой суд. Вскоре его рассмотрели и прекратили производство в связи с малозначительностью. Водитель отделался устным замечанием. Других свидетельств о претензиях к мужчине в мировых судах за последние 6 лет нет.

    Ранее представитель перевозчика заявил, что режим труда и отдыха при выпуске автобуса № 262 на линию был соблюден, водитель прошел предрейсовый медосмотр, а сама авария случилась на 5-м часу смены. По данным «Фонтанки», человек с идентичными персональными данными еще несколько лет назад числился кондуктором у другого перевозчика.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.

    Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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