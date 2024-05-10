«Только одна мысль была, чтобы людей спасти». Еще один народный спасатель рассказал, как откачивал спасенных пассажиров утонувшего автобуса

Петербуржец Ерхан Аханов рассказал «Фонтанке», как принимал участие в спасении первых пассажиров, которых удалось вытащить из утонувшего в Мойке автобуса. По словам мужчины, днем 10 мая он ехал с работы, когда увидел сломанную ограду и тонущий автобус.

Первой мыслью было прыгнуть в воду, но другие очевидцы отговорили от этой идеи. Тогда Ерхан Аханов побежал к машине, взял из багажника трос и привязал к забору. По нему сначала спустился один из дагестанцев, а за ним сам Ерхан.

«Ребята открыли люк и начали вытаскивать женщину, я начал делать ей массаж сердца, чтобы дать первую медицинскую помощь, у нее начался рвотный рефлекс — водой захлебнулась, я положил ее на бок и снова [стал делать] массаж сердца. Кто-то из ребят помогал, начал искусственное дыхание делать», — рассказал он.

После этого народные спасатели занялись вторым пассажиром. Но больше не смогли никого вытащить из люка, так как спускаться в затопленный салон без веревки было рискованно, а под рукой ничего не было, чтобы разбить стекло.



Сам Ерхан Аханов не считает свой поступок подвигом. «Только одна мысль была, чтобы людей спасти. Это чьи-то родители, чьи-то дети. Чем смогли — помогли. И я думаю, любой мужчина, который считает себя мужчиной или человеком, остановился и помог бы», — говорит он.



По словам Ерхана Аханова, он родился в Казахстане, но последние три года живет в Петербурге, работает водителем.

