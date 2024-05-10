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    Автобус упал в Мойку

    «Только одна мысль была, чтобы людей спасти». Еще один народный спасатель рассказал, как откачивал спасенных пассажиров утонувшего автобуса

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    10 комментариев
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Петербуржец Ерхан Аханов рассказал «Фонтанке», как принимал участие в спасении первых пассажиров, которых удалось вытащить из утонувшего в Мойке автобуса. По словам мужчины, днем 10 мая он ехал с работы, когда увидел сломанную ограду и тонущий автобус.

    Первой мыслью было прыгнуть в воду, но другие очевидцы отговорили от этой идеи. Тогда Ерхан Аханов побежал к машине, взял из багажника трос и привязал к забору. По нему сначала спустился один из дагестанцев, а за ним сам Ерхан.

    «Ребята открыли люк и начали вытаскивать женщину, я начал делать ей массаж сердца, чтобы дать первую медицинскую помощь, у нее начался рвотный рефлекс — водой захлебнулась, я положил ее на бок и снова [стал делать] массаж сердца. Кто-то из ребят помогал, начал искусственное дыхание делать», — рассказал он.

    После этого народные спасатели занялись вторым пассажиром. Но больше не смогли никого вытащить из люка, так как спускаться в затопленный салон без веревки было рискованно, а под рукой ничего не было, чтобы разбить стекло.

    Сам Ерхан Аханов не считает свой поступок подвигом. «Только одна мысль была, чтобы людей спасти. Это чьи-то родители, чьи-то дети. Чем смогли — помогли. И я думаю, любой мужчина, который считает себя мужчиной или человеком, остановился и помог бы», — говорит он.

    По словам Ерхана Аханова, он родился в Казахстане, но последние три года живет в Петербурге, работает водителем.

    Ранее о том, как спасали пассажиров автобуса до прибытия медиков, рассказали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Илхом Эргашев, а также капитаны судов, оказавшихся на месте ЧП.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.

    Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. По последним данным, скончались семеро.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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