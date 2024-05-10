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    Автобус упал в Мойку

    «Время утекло очень быстро». Капитаны судов, оказавшихся рядом с упавшим в Мойку автобусом, рассказали о спасении пассажиров

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    Одними из первых к месту, где тонул рухнувший с Поцелуева моста лазурный автобус, смогли подойти прогулочные катера и теплоходы. Их капитаны рассказали «Фонтанке», как выглядела спасательная операция с воды.

    «Фонтанка.ру»

    Катер «Борт N 1» совершал экскурсионную прогулку с гостями по маршруту «Северная Венеция» и в момент ДТП пропускал теплоходы, которые выходили из Крюкова канала в Мойку. «Мы слышали удары по набережной, а потом увидели, как автобус падает перед теплоходами в воду», — рассказал капитан судна Ян Карасев. После этого с теплоходов начали кидать спасательные круги, а «Борт N 1» стал потихоньку продвигался в сторону автобуса, чтобы помогать эвакуировать людей.

    «Первый раз подошел и забрал дедушку, который был в автобусе и выбрался через лобовое стекло, за второй подход забрал ребят, которые прыгали с моста, чтобы помогать спасать людей и водителя автобуса», — рассказал Ян Карасев. По его словам, водитель первым выбрался на крышу и стал пытаться открыть люк. «Но время утекло быстро очень», — комментирует он. Спасенных и спасателей до прибытия медиков доставили в теплый салон одного из теплоходов. «После того как прибывшие спасатели провели медосвидетельствование, мы продолжили маршрут», — сообщил Ян Карасев.

    Ближе всего к автобусу оказался теплоход «Смоленка» компании «Нева Тревел». «Шли по рейсу «Северная Венеция», вышли из Крюкова в Мойку и как раз перед нами автобус упал», — рассказал капитан-механик Линар Ибатуллин. Команда произвела экстренное торможение, чтобы не наехать на автобус и сообщила по рации, что произошло ЧП. «Видели, что водитель выплыл, спасательный круг бросали», — рассказал капитан. Взять на борт никого не удалось. «Если бы близко подошли, либо автобус перевернули или раздавили его», — отметил Линар Ибатуллин. Теплоход продолжил движение, как только команда убедилась, что судно может безопасно пройти и не помешает спасать пассажиров автобуса.

    Спасенных пассажиров и бросившихся на помощь с моста забрал теплоход «Выборг» компании «Аква-Экскурс», рассказал капитан-механик Игорь Беляев. «Принимали на борт тех, кого вытащил маленький катер, и людей, которые ныряли», — сказал он. Первым на борту приняли водителя и пожилого мужчину, их забрала скорая. Очевидцы, прыгнувшие с моста на помощь, отогрелись и покинули судно самостоятельно.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.

    Спасатели МЧС России     подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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