«Время утекло очень быстро». Капитаны судов, оказавшихся рядом с упавшим в Мойку автобусом, рассказали о спасении пассажиров

Одними из первых к месту, где тонул рухнувший с Поцелуева моста лазурный автобус, смогли подойти прогулочные катера и теплоходы. Их капитаны рассказали «Фонтанке», как выглядела спасательная операция с воды.



«Фонтанка.ру»

Катер «Борт N 1» совершал экскурсионную прогулку с гостями по маршруту «Северная Венеция» и в момент ДТП пропускал теплоходы, которые выходили из Крюкова канала в Мойку. «Мы слышали удары по набережной, а потом увидели, как автобус падает перед теплоходами в воду», — рассказал капитан судна Ян Карасев. После этого с теплоходов начали кидать спасательные круги, а «Борт N 1» стал потихоньку продвигался в сторону автобуса, чтобы помогать эвакуировать людей.



«Первый раз подошел и забрал дедушку, который был в автобусе и выбрался через лобовое стекло, за второй подход забрал ребят, которые прыгали с моста, чтобы помогать спасать людей и водителя автобуса», — рассказал Ян Карасев. По его словам, водитель первым выбрался на крышу и стал пытаться открыть люк. «Но время утекло быстро очень», — комментирует он. Спасенных и спасателей до прибытия медиков доставили в теплый салон одного из теплоходов. «После того как прибывшие спасатели провели медосвидетельствование, мы продолжили маршрут», — сообщил Ян Карасев.



Ближе всего к автобусу оказался теплоход «Смоленка» компании «Нева Тревел». «Шли по рейсу «Северная Венеция», вышли из Крюкова в Мойку и как раз перед нами автобус упал», — рассказал капитан-механик Линар Ибатуллин. Команда произвела экстренное торможение, чтобы не наехать на автобус и сообщила по рации, что произошло ЧП. «Видели, что водитель выплыл, спасательный круг бросали», — рассказал капитан. Взять на борт никого не удалось. «Если бы близко подошли, либо автобус перевернули или раздавили его», — отметил Линар Ибатуллин. Теплоход продолжил движение, как только команда убедилась, что судно может безопасно пройти и не помешает спасать пассажиров автобуса.

